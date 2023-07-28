Xiaomi Katlanabilir Telefon Sektörüne Geri Dönüyor: Lansman Tarihi Belli Oldu!

Xiaomi, oldukça nadir özelliklere sahip olacak başka bir telefonla katlanabilir telefon sektörüne geri dönmeyi planlıyor.

Xiaomi Mix Fold 3 Lansman Tarihi

Xiaomi bugün erken saatlerde Mix Fold 3'ün Ağustos ayında tanıtılacağını doğruladı.

Mix Fold 3'ün Ağustos ayında tanıtılacağını doğrulayan görselin ortaya çıkardığı bir diğer ilginç şey ise telefonun Leica dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı. Bu da Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisini, arkasında dört kamera bulunan diğer katlanabilir akıllı telefonlar arasına dâhil ediyor.

Leica ile iş birliği içinde tasarlanan Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun arkasındaki dörtlü kamera, OIS (optik görüntü sabitleme), çok ince yüksek lens tabakaları ve küçük periskop telefoto modüllerine sahip olacak.

Xiaomi Mix Fold 3'ten Neler Bekliyoruz?

Söylentilere göre Xiaomi Mix Fold 3, güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılacak. Ayrıca amiral gemisinin pilinin 67W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyeceği söyleniyor.

Tasarıma geldiğimizde ise telefonun kıvrımlı hatlarını bozmadan düşme önlemeyi artırmayı amaçlayan bir su damlası tasarımlı menteşenin bulunacağını biliyoruz. Şu anda Mix Fold 3 hakkında bildiklerimiz bu kadar ancak Xiaomi'nin duyuruya kadar geçecek süre içinde telefonun daha fazla özelliğini açıklaması muhtemel.

Peki sizin Xiaomi'nin katlanabilir telefonu Mix Fold 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.