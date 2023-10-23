Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Xiaomi 14 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, güçlü donanım bileşenleri ve şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde toplaması beklenen yeni Xiaomi telefonlar hangi tarihte duyurulacak?

Xiaomi 14 Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Geçtiğimiz günlerde amiral gemisi olarak nitelendirilen yeni akıllı telefon modellerinin ekim ayı içerisinde piyasaya sürüleceği doğrulanmıştı. Yaşanan yeni gelişme ile birlikte telefonların tam olarak hangi tarihte tanıtılacağı belli oldu.

Xiaomi 14 serisi 26 Ekim tarihinde tanıtılacak. Çin'de düzenlenecek etkinlik esnasında tanıtılacak modeller arasında Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'nun yer alması bekleniyor. Xiaomi 14 Ultra modelinin ise daha sonra piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Etkinlikte HyperOS işletim sistemi de gösterilebilir.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin yer alacağı söyleniyor. Xiaomi 14 modelinin 90W hızlı şarjı, 14 Pro modelinin ise 120W hızlı şarjı destekleyeceği iddia ediliyor.

Teknoloji devi tarafından tanıtılacak yeni modellerde siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere çeşitli renk seçenekleri sunulabilir. Söz konusu telefonlar için küresel lansmanın 2024 yılının ilk haftalarında yapılacağı düşünülüyor.

Xiaomi tarafından tanıtılacak yeni akıllı telefon modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.