Xiaomi 14 Ultra'nın Avrupa Fiyatı Lansmandan Önce Ortaya Çıktı!

Teknoloji devlerinden Xiaomi, Çin'deki başarılı çıkışının ardından Xiaomi 14 serisini Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Avrupa serisinin Xiaomi 14 ve premium Xiaomi 14 Ultra'yı içermesi beklenirken, söylentiler Ultra modeli için özel bir titanyum versiyonu öneriyor.

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri

Xiaomi 14 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenen 6,73 inç OLED 2K 120Hz ekran içermesi bekleniyor. Ayrıca muhtemelen LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.300mAh pil içerecek.

Xiaomi 14 Ultra, HyperOS ile Android 14 üzerinde çalışacak. Kamera kurulumunun 32 megapiksel ön kamera içermesi bekleniyor.

Arka tarafta, değişken diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil sensör, 50 megapiksel ultra geniş lens ve tümü Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile donatılmış 3,2x ve 5x optik zoom özellikli iki adet 50 megapiksel telefoto kamera olması bekleniyor.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra Avrupa Fiyatları

Avrupa modelleriyle ilgili ayrıntılar çok fazla olmasa da sızıntılar Xiaomi 14'ün 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip bir versiyon için 1099 Euro fiyatla satılabileceğini gösteriyor.

Öte yandan, Xiaomi 14 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla daha gelişmiş özellikler sunması ve Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Ultra 25 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek MWC 2024'te tanıtılacak.

Bir rapora göre Xiaomi 14 Ultra'nın fiyatının 1499 Euro civarında olması bekleniyor ki bu da Xiaomi 13 Ultra'nın çıkış fiyatıyla aynı olarak karşımıza çıkıyor. Bu rapor, Xiaomi 14 Ultra'nın 1699 Euro’luk bir fiyat etiketiyle geleceğini iddia eden önceki bir sızıntıyla çelişiyor.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra fiyatlarını nasıl karşıladınız? Sizce bu fiyatlara bir Android amiral gemi alınır mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerele paylaşabilirsiniz.