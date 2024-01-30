Xiaomi 14 Ultra Geekbench'te Sızdırıldı: İşte Çıkış Tarihi!

Ekim 2023'te Xiaomi, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'yu Snapdragon 8 Gen 3'e sahip ilk iki telefon olarak duyurdu.

Android amiral gemi modeli için yeni bir gelişme meydana geldi. Geekbench’teki sızıntıya göre Xiaomi 14 Ultra piyasaya sürülmeye hazırlanıyor olabilir. Xiaomi, aileye daha güçlü bir model ekleyerek uluslararası lansmanında tanıtacak gibi gözüküyor.

Xiaomi 14 Ultra, Yeni Bir Geekbench Listesinde Ortaya Çıktı

Xiaomi 14 Ultra bir aydan kısa bir süre içinde resmiyet kazanabilir. Çin'den gelen yeni bir rapora göre yeni Android amiral gemisi Şubat ayı sonunda piyasaya sürülecek.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro isimleriyle iki modelden oluşan aileye firma üçüncü bir model hazırlıyor. Xiaomi 14 Ultra'nın en güçlü özellikleriyle serinin zirvesinde yer alması bekleniyor.

Yakın tarihli bir sızıntı, yeni telefonun masaya bir kamera yükseltmesi getireceğini ortaya koydu. Telefon, f/1.6 ve f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip Sony LYT-900 1 inç tipi sensör olan 50MP birincil arka kameraya sahip olacak. 50MP periskop telefoto zoom kameranın f/2.5 lens ve 120mm odak uzaklığına sahip olacağı bildiriliyor. Cihazda ayrıca 50MP ultra geniş kamera ve ikinci bir 50MP zoom kamera bulunuyor.

Xiaomi 14 Ultra'nın söylentilere konu olan diğer özellikleri arasında 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip kavisli OLED ekran, 16GB'a kadar LPDDR5X RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı, 90W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özellikli 5,180mAh pil, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı, iki yönlü uydu iletişimi ve Android 14 tabanlı HyperOS yer alıyor.

Sızıntılar doğrultusunda elimizde kesin bir tarih olmasa da bildirilen zaman dilimi Barselona'daki MWC 2024 ile örtüşüyor olabilir.