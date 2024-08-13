Xiaomi'den Popüler Modele Güvenlik Açıklarını Kapatan Güncelleme!

Güncelleme konusunda en aktif şirketlerden Xiaomi, kullanıcı güvenliğini üst seviyeye çıkaran yamaların dağıtımını sürdürüyor. Kısa süre önce Mix Fold 4, Redmi K50 Ultra, Redmi Pad ve Redmi Note 11 için Ağustos 2024 güncellemesini kullanıma sunan Çinli üretici benzer bir kararı Xiaomi 14 Ultra için de aldı.

Xiaomi 14 Ultra İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Xiaomi'nin Ağustos 2024 güncellemesini alan son modeli Xiaomi 14 Ultra oldu. OS1.0.11.0.UNAEUXM, OS1.0.10.0.UNAMIXM ve OS1.0.9.0.UNAINXM yapı numaralarıyla gelen yamanın tüm bölgelerde kullanıma sunulduğu ve sistemdeki güvenlik açıklarını kaldırarak daha iyi bir mobil deneyim sunduğu belirtiliyor.

Güncellemenin boyutu bölgelere göre değişiklik gösterebilse de, ortalama olarak 500 MB civarındadır. Son olarak, eğer otomatik güncelleme bildirimi almadıysanız Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip ederek yamayı cihazınıza kolayca yükleyebilirsiniz.

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