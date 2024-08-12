Xiaomi HyperOS 2.0 için Kolları Sıvadı: Yeni Güncelleme Hangi Yenilikleri Sunacak?

Xiaomi, Android 15 işletim sisteminin çıkışına az bir süre kalması ile birlikte HyperOS 2.0 güncellemesi adına yürüttüğü çalışmalarını hızlandırdı. Yeni güncellemeyle beraber kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen şirket, pek çok kullanışlı özelliği yeni sürüme dahil edecek. Detaylar haberde.

Xiaomi Telefonları, HyperOS 2.0 İle Daha Güçlü ve Güvenli Olacak

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yaklaşan güncellemesi ile birlikte akıllı telefon kullanıcılarına arayüz tasarımı ve güvenlik alanında yeni özellikler sunacak. Şirket bununla birlikte cihazların performansını artırmasına yönelik destekleri de HyperOS 2.0 güncellemesiyle kullanıma açacak.

Sektörel kaynakların iddialarına göre, HyperOS 2.0 yeni gizli kamera tarama özelliğine sahip olacak. Bu özellik, yakınlardaki kameraları WLAN sinyalleriyle tespit edebilecek ve telefonlara yönelik siber saldırıların önceden engellenmesine imkan tanıyacak.

HyperOS 2.0'ın diğer bir yeniliği de yeniden tasarlanmış Ayarlar menüsü olacak. Yeni tasarımın kart benzeri bir yapıya sahip olacağı ve estetik açıdan daha modern bir görünüm sunacağı bildiriliyor. Yeni güncelleme ayrıca, ses düğmelerine basıldığında ekranda belirecek yeni bir dalgalanma efektine de ev sahipliği yapacak.

Performans tarafında ise HyperOS 2.0 ile sanal RAM desteği artırılacak. Kullanıcılara 16 GB'a kadar sanal RAM genişletme imkanı sunulacak güncelleme ile beraber cihazların daha fazla uygulamayı eşit zamanlı olarak çalıştırması sağlanacak.

HyperOS 2.0'ın resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı. İddialar, önceki yılın aynı dönemine paralel olarak yeni sürümün bu yıl da ekim ayında tanıtılacağı yönünde. Xiaomi'nin yeni güncellemesini pek çok eski cihazına da getireceği söyleniyor olsa da HyperOS 2.0'ı destekleyecek cihazları öğrenmek için resmi açıklamayı beklemekte fayda var. Gelişmeler için takip kalın!

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