Xiaomi 14 Ultra'nın Tüm Özellikleri Görselleriyle Birlikte Ortaya Çıktı!

Xiaomi 14 Ultra'nın 25 Şubat'ta resmî olarak tanıtılması bekleniyor yeni amiral gemisinden ne beklememiz gerektiği konusunda son dönemde pek çok sızıntı ve söylenti görmüş olsak da bugün Alman blog WinFuture'dan gelen Xiaomi 14 Ultra ile ilgili son sızıntı, önceki bazı söylentileri de doğruluyor ve telefonun tüm özellikleri ile görsellerini gün yüzüne çıkarıyor.

Xiaomi 14 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek ve Avrupa'da 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı ile gelecek. Avrupa'nın dışındaki bazı pazarlarda telefonun 1 TB'lık bir modele de sahip olacağı düşünülüyor.

Ekrana geldiğimizde Xiaomi 14 Ultra, 1440p çözünürlüğe ve 3.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,73 inç, 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran ayrıca HDR10+ desteğine ve biyometrik kimlik doğrulama için ekran altında bir parmak izi tarayıcısıyla gelecek.

Arka kısımda LEICA markalı büyük bir kamera ünitesi, flaş modülleri ve dört adet 50MP kamera yer alacak. Arka kamera ünitesi, 1 inç tipi sensör kullanan bir ana kamera, bir ultra geniş kamera, bir telefoto kamera (3,2x zoom) ve bir periskop telefoto kamerasından (5x zoom) oluşuyor.

Xiaomi 14 Ultra, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.300 mAh pil ile gelecek. Yeni amiral gemisinin öne çıkan diğer özellikleri arasında NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB-C ve çift SIM yuvası yer alıyor. Telefon son olarak 9,2 mm kalınlığında, 220 g ağırlığında ve IP68 toz ve su direncine sahip olacak.

Telefon beyaz ve siyah renklerde, vegan deri sırtlı ve alüminyum çerçeveli olarak gelecek. Telefonun titanyum çerçeveli bir versiyonu da olacak ancak kaynak bu model tüm pazarlarda piyasaya sürülmeyecek.

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri

Ekran : 6,73 inç, AMOLED, 1440p, 3.000 nit tepe parlaklığı, 120Hz yenileme hızı, HDR10+

: 6,73 inç, AMOLED, 1440p, 3.000 nit tepe parlaklığı, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 512 GB

: 512 GB Arka Kamera : 1 inç 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş kamera, 3,2x zoom telefoto kamera, 5x zoom periskop telefoto kamera

: 1 inç 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş kamera, 3,2x zoom telefoto kamera, 5x zoom periskop telefoto kamera Ön Kamera : 32MP

: 32MP Pil: 5.300 mAh, 90W kablolu 50W kablosuz şarj

Peki sizin Xiaomi 14 Ultra'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.