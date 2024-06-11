1.5K Ekran ve 16 GB RAM: Xiaomi 15 Özellikleri Ortaya Çıktı

Bir süredir sızıntılarla gündemdem düşmeyen Xiaomi 15 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonların şirket geleneklerini devam ettirerek amiral gemisi özelliklerine sahip olması ve tasarım itibariyle kullanıcılara premium bir hissiyat sunması bekleniyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Xiaomi 15 modelinin teknik özelliklerini ve tasarım ayrıntılarını gözler önüne serdi. Bu sayede cihazla ilgili akıllardaki soru işaretleri ortadan kalktı. İşte Xiaomi 15 özellikleri ve tasarımı!

Xiaomi 15 Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi 15'te 1,5K çözünürlüklü 6,36 inç boyutlarında LTPO OLED bir ekran mevcut olacak. Delikli bir ekranla gelmesi ve sektör standartlarının üzerinde bir çerçevelere sahip olması beklenen ürünün selefi gibi keskin ve köşeli bir tasarımla geleceğini belirtelim.

Akıllı telefona güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 olacak. 1 Ekim 2024'te duyurulması beklenen yonga setinin 3 nm fabrikasyon süreciyle üretileceği söyleniyor. Bununla birlikte iki adet Cortex-X925 ve altı adet Cortex-A725 çekirdeklerine ev sahipliği yapacağı ifade ediliyor.

Önde 32 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel OmniVision ana, 50 Megapiksel ultra geniş açı ve 50 Megapiksel 3.x telefoto makro sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumunun bizleri karşılaması muhtemel.

Modelde 1 TB'a kadar dahili depolama ve 16 GB'a kadar RAM seçenekleri bulunacak. Bunun dışında 4.800 mAh ila 5.000 mAh aralığında bir bataryaya sahip olacak. Son olarak cihazın ultrasonik ekran altı parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapacağını belirtelim.