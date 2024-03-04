Xiaomi 15 Pro Hakkında Yeni Detaylar Geldi: iPhone 15 Pro Serisini Sollayacak!

Snapdragon 8 Gen 4'ün ilk alıcılarından biri Xiaomi 15 Pro olacak. Sadece görüntüsüyle değil donanım özellikleriyle de dikkat çekecek.

Çıkışı yakın olan bu cihazın, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'inkini aşan 0,6 mm boyutunda ekran çerçevelerine sahip olacağı söyleniyor. Xiaomi 15 Pro'nun uydu iletişim özelliğiyle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile eşleşeceği de söyleniyor.

Xiaomi 15 Pro Hakkındaki Tüm Detaylar

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in, Apple'ın 'düşük enjeksiyon basınçlı aşırı kalıplama' (LIPO) teknolojisi sayesinde 1,55 mm'lik çerçevelere sahip olduğu tahmin edilirken, @negativeonehero, Xiaomi 15 Pro'nun bazı iddia edilen özelliklerini paylaştı.

Yakında çıkacak olan ürünün çerçevelerden başlayarak iki titanyum özellikli telefonun sunduğu özelliklerle eşleşecek veya daha da fazlasını sunacak. 0,6 mm'lik kalınlığıyla Xiaomi 15 Pro, sektördeki en yüksek ekran-gövde oranına sahip olabilir. Ayrıca ultrasonik parmak izi tarayıcısına da sahip olduğu söyleniyor ancak bu söylentileri paylaşan kişi, optik muadiliyle karşılaştırıldığında ne kadar büyük olacağını belirtmedi.

Bu özellikler dışında, Xiaomi 15 Pro, Apple'ın 2022'de iPhone 14 serisiyle tanıttığı ve buna Uydu aracılığıyla Acil SOS adını verdiği bir özellik olan uydu iletişimini destekleyecek. Premium Android telefon, Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini destekleyebilir.

Xiaomi 15 Pro'nun ne zaman tanıtılacağı veya fiyatı henüz belli değil. Fakat telefonun Ekim ayında tanıtılacağı ve fiyatının da donanım özellikleri nedeniyle pahalı olacağı tahmin ediliyor.