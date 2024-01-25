Xiaomi 15 Serisinin Geliştirme Süreci Başladı: İlk Detaylar Geldi!

Weibo'daki sızıntılarıyla ünlü DigitalChatStation, Xiaomi'nin Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili yeni bir akıllı telefonu test etme sürecinde olduğunu iddia ediyor. Qualcomm tarafından geliştirilen bu yeni işlemcinin yaklaşmakta olan bir sonraki Xiaomi 15 serisinde yer alması bekleniyor.

Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm tarafından tamamen kendi geliştirdiği bir mimariyi sergiliyor ve kayda değer performans iyileştirmelerine sahip olduğu bildiriliyor.

Xiaomi 15 Serisi Snapdragon 8 Gen 4 ile Geliyor

Sızıntının kaynağına göre Xiaomi 15 serisinin Eylül ayında seri üretime başlayacağına dair ipuçları var. Normal şarltarda Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonlarını Çin'de yılın son çeyreğinde tanıtıyor ve bu da Xiaomi 15 serisinin Kasım veya Aralık aylarında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin bu yıl normalden daha erken piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu nedenle Xiaomi 15 serisinin de erken piyasaya sürüldüğünü görme şansımız var.

Daha önce bir sızıntı, Xiaomi 15 modelinin Xiaomi 13 ve Xiaomi 14 gibi 6,36 inç ekran boyutunu koruyacağını ortaya koymuştu. Öte yandan Xiaomi 15 Pro, sadece 0,6 mm çerçevelerle 2K çözünürlük sunacak hafif kavisli bir ekrana sahip olacak. Referans olmak gerekirse Xiaomi 14 Pro 0,9 mm çerçevelere sahip.

Yeni serinin ekranı 1400 nit tepe parlaklığı ve güç tasarrufu sağlayan 1 ila 120Hz arası LTPO yenileme hızı teknolojisi sunacak ve bu da pil ömründen %15-20 oranında tasarruf sağlayabilecek. Yaklaşan amiral gemisi serinin diğer özellikleri şu anda bilinmiyor.

Peki sizin Xiaomi 15 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.