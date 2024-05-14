Xiaomi 15 Serisinin Fiyatı Biraz Üzecek!

Ekim ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 15 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hem standart hem de Pro modellerinin IMEI veritabanında görünmesinin ardından Weibo'da cihazların fiyatı ile alakalı bir paylaşım yapıldı.

Yonga setlerinden belleklere kadar malzeme fiyatlarında önemli artışlar yaşandığı ve bu nedenle Xiaomi 15 serisinin yerini alacağı Xiaomi 14 serisine kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.

Xiaomi 15 Serisinde Fiyat Artışı Zorunlu Görünüyor!

Xiaomi 14 modeli Çin'de 552 dolar, 14 Pro modeli ise 691 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkmıştı. Beklendiği gibi uluslararası fiyatlar daha da yüksek oldu; Xiaomi 14'ün temel versiyonu 999 avrodan başlıyor.

Xiaomi hayatımıza girdiği ilk yıllarda rakiplerine kıyasla çok uygun fiyatlı ürünleri ile biliniyordu. Fakat Samsung ve Apple çok daha güçlü bir marka değerine sahip olmalarına rağmen günümüzde ürünlerini Xiaomi'den düşük olmasa da benzer fiyat etiketi ile piyasaya sunuyorlar.

Örnek vermek gerekirse Galaxy S24 serisi 799 dolardan başlıyor ve Ultra sürümü 1199 dolara kadar çıkıyor. Bu zaten Xiaomi 14’ün başlangıç fiyatından daha ucuz. Yani fiyat yükselirse Xiaomi'nin yeni amiral gemileri rekabatçi olmaktan büyük oranda uzaklaşacak.

Fiyatı kenara bırakıp özelliklere dönersek; hem Xiaomi 15 hem de 15 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç almasını, her sensörün 50 megapiksel olduğu üçlü kamera kurulumuna sahip olmasını bekliyoruz.