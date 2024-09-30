Xiaomi 15 Ultra İçin Sevindiren Gelişme!

Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden Xiaomi'nin çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi 15 serisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak, serinin üst düzey özelliklere sahip Ultra modeliyle ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

Xiaomi 15 Ultra EEC Sertifikası Aldı: Globale Gelecek

Xiaomi 15 Ultra, 25010PN30G model numarasıyla EEC sertifikası aldı. Bu durum akıllı telefonun globale geleceğini doğrulasa da, teknik özellik veya tasarım gibi detayları ise en azından şimdilik ortaya çıkarmıyor.

Xiaomi 15 Ultra, Çin, global ve Hint versiyonlarıyla kullanıcılara sunulacak. Ancak akıllı telefon için biraz daha beklemenin gerekeceğini belirtmekte fayda var. Zira Çinli üretici, önceki yıllarda olduğu gibi ilk olarak standart ve Pro modelleri tanıtacak. Ultra modeli ise daha ileri bir tarihte vitrine çıkacak.