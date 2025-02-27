Xiaomi 15 Ultra Tanıtıldı! 200 MP Kamera, Güçlü İşlemci, Dev Batarya

Geçtiğimiz yıl Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini tanıtan teknoloji devi, bugün yani 27 Şubat 2025 tarihinde Xiaomi 15 Ultra modelini tanıttı. Yeni telefon güçlü donanımı, yüksek batarya kapasitesi ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Xiaomi 15 Ultra Özellikleri

6,73 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 15 Ultra, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ ve yaklaşık 522 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Xiaomi Shield Glass 2.0 ekran koruma teknolojisi, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor.

IP68 sertifikası ise telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen telefon 161,3 x 75,3 x 9,4 mm boyutlarında. 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunan cihazın depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.

Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip telefoto kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p, ön kamera ise 4K ve 1080p video kaydı yapabiliyor.

Telefon ekran altı parmak izi okuyucusu özelliğiyle birlikte geliyor. 6.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon 90W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Xiaomi 15 Ultra Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB depolama: 6.499 Çin yuanı (893 dolar)

6.499 Çin yuanı (893 dolar) 16 GB RAM + 512 GB depolama: 6.999 Çin yuanı (961 dolar)

6.999 Çin yuanı (961 dolar) 16 GB RAM + 1 TB depolama: 7.799 Çin yuanı (1.071 dolar)

Telefonun küresel lansmanının 2 Mart 2025 tarihinde MWC Barselona etkinliğinde yapılması bekleniyor. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.