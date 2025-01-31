Xiaomi 15 Ultra'nın Özellikleri Sızdırıldı! Devasa Batarya ile Geliyor

Xiaom, 2024 yılının ekim ayında düzenlediği etkinlikte Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini tanıtmıştı ancak Xiaomi 15 Ultra'yı duyurmamıştı. Bu nedenle söz konusu Xiaomi 15 Ultra'nın özellikleri merak ediliyordu. Yeni sızıntı, telefonun çoğu özelliğini gözler önüne serdi.

Xiaomi 15 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon küresel pazara 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla birlikte gelecek. RAM'in LPDDR5X, depolamanın ise UFS 4.0 desteğine sahip olması bekleniyor. Renk seçenekleri arasında ise siyah, beyaz ve gümüş bulunacak.

6.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. LTPO AMOLED ekranın 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunacağı öne sürüldü. Telefonun düz ekrana sahip olacağı söyleniyor.

50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameranın 1 inç büyüklüğünde sensöre sahip olacağı iddia ediliyor. Arka yüzeyde ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor.

Xiaomi 15 Ultra Çıkış Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra modelinin bu ay içerisinde Çin'de tanıtılması bekleniyor.