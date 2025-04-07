Nihayet! Devasa Bataryalı Xiaomi 15S Pro Onaylandı

Xiaomi, uzun süredir sessizliğe bürünen S serisini yeniden sahneye çıkarıyor. Markanın merakla beklenen modeli Xiaomi 15S Pro, nihayet resmi olarak doğrulandı. Yaklaşık üç yıl sonra seriye eklenen bu yeni amiral gemisi, hem tasarımı hem de donanımıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Peki Xiaomi 15S Pro, kullanıcılarına neler sunacak? İşte şimdiye kadar ortaya çıkan tüm detaylar ve sızıntılarla bilinen Xiaomi 15S Pro özellikleri!

Xiaomi 15S Pro Neler Sunacak?

Xiaomi'nin kısa süre önce geliştirdiğini doğruladığı Xiaomi 15S Pro, 6000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Bu batarya, 90W hızlı şarjdan beslenecek. Bununla birlikte Qualcomm imzalı Snapdragon 8s Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga setinin Gen 2 ile benzer bir optimizasyon sunacağı söyleniyor.

Xiaomi 15S Pro'nun onaylanması, telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor. Bunun için ne yazık ki net bir tarih yok ancak birkaç ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 15S Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.