Fiyat Performans Canavarı POCO F7 Yakında Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Mart ayında F7 Pro ve F7 Ultra modeli tanıtılmıştı ancak o etkinlikte F7 modeline yer verilmemişti. Yeni sızıntı ile birlikte yeni telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Peki, merakla beklenen POCO F7 ne zaman çıkacak?

POCO F7 Tanıtım Tarihi

Daha önce çeşitli sertifikalarda görünen POCO F7 bu kez Tayland'da NBTC sertifikasında ortaya çıktı. Bu sertifikayla birlikte telefonun ismi doğrulanmış oldu. Bu gelişmenin yanı sıra çıkış tarihine yönelik bir iddia da ortaya atıldı. İddiaya göre telefon haziran ayında tanıtılacak.

POCO F7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2272 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

F7'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera olacak.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı özelliklerle gelebileceğini belirtelim.