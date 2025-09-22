Xiaomi 15T ve Redmi Pad 2 Pro Fiyatı Sızdı! Türkiye Etiketi Kalp Ağrıtır

Teknoloji devi Xiaomi, kısa süre içinde Xiaomi 15T serisi, Redmi Pad 2 Pro, Watch S4 ve OpenWear Stereo Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman için geri sayım başlamışken cihazlarla ilgili birçok detay şimdiden sızmış durumda. Son olarak ise ürünlerin beklenen fiyat etiketleri ortaya çıktı. İşte Xiaomi 15T, 15T Pro ve Redmi Pad 2 Pro fiyatı...

Xiaomi 15T Serisi ve Redmi Pad 2 Pro Fiyatı (Beklenen)

Sızan bilgilere göre Xiaomi 15T’nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 649 euro fiyatla satışa çıkacak. Aynı donanımla gelecek Xiaomi 15T Pro ise 799 euro fiyat etiketine sahip olacak. Tablet tarafında ise 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan Redmi Pad 2 Pro, 349 euro fiyatla kullanıcılarla buluşacak.

Giyilebilir cihazlarda ise Xiaomi Watch S4 41mm, seçilen kayışa göre 149 euro, 169 euro veya 219 euro fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. Son olarak şirketin yeni kulaklığı Xiaomi OpenWear Stereo Pro, 149 euro fiyatla raflarda yerini alacak. Beklenen tüm fiyatlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Model RAM / Depolama Fiyat (Euro) Fiyat (TL) - Tahmini Xiaomi 15T 12 GB / 256 GB 649 euro 64 bin TL Xiaomi 15T Pro 12 GB / 256 GB 799 euro 79 bin TL Redmi Pad 2 Pro 6 GB / 128 GB 349 euro 34 bin TL Xiaomi Watch S4 41mm - 149 euro / 169 euro / 219 euro 10 bin TL / 11 bin 600 TL / 15 bin TL Xiaomi OpenWear Stereo Pro - 149 euro 10 bin TL

Türkiye Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Türkiye’de satılan bir akıllı telefona öncelikle yüzde 1 Kültür Bakanlığı vergisi, ardından yüzde 12 TRT Bandrolü, yüzde 50 ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve yüzde 20 KDV (Katma Değer Vergisi) ekleniyor. Toplamda bakıldığında cihazın vergisiz fiyatına yüzde 100’den fazla ek maliyet biniyor.

Bu tabloya göre Xiaomi 15T’nin Türkiye fiyatı yaklaşık 64 bin TL, Xiaomi 15T Pro’nun ise 79 bin TL, Redmi Pad 2 Pro’nun 34 bin TL seviyesinde, Xiaomi Watch S4 41mm ve OpenWear Stereo Pro’nun ise 10 bin TL civarında başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor.

Tabii son iki ürün akıllı telefon sınıfına girmediği için toplamda yüzde 100’ün altında bir vergi yükü uygulanıyor. Bu yüzden Xiaomi Watch S4 41mm ve OpenWear Stereo Pro’nun fiyatlarına eklenen vergiler, telefonlara kıyasla çok daha düşük seviyede kalacak.

Xiaomi 15T Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi, yeni ürünlerini 24 Eylül'de gerçekleştireceği etkinlikte duyuracak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.