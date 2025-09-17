Xiaomi'den 12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon! Dev Bataryaya Sahip

Xiaomi, uygun fiyat etiketine sahip yeni Android telefon tanıttı. Redmi 15R 5G olarak isimlendirilen bütçe dostu telefon telefon 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon için yalnızca 1.099 yuan (6.383 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Redmi 15R 5G Özellikleri

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi 15R, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 810 nit maksimum parlaklık sunuyor. 171,56 x 79,47 x 7,99 mm boyutlarındaki telefonun ıslak parmaklarla bile rahatça kullanılabilmesi için Wet Touch 2.0 özelliği bulunuyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ve Arm Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Redmi Note 15R'de ise Snapdragon 6s Gen 3 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen telefon 4 GB, 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefonun bağlantı tarafında 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a, Bluetooth 5.4 ve USB Type-C portu yer alıyor.

205 gram ağırlığındaki Redmi 15R 5G'de IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, Xiaomi'nin yeni bütçe dostu Android telefonu Redmi 15R 5G'nin fiyatı ne kadar?

Redmi 15R 5G Fiyatı