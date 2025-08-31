Xiaomi 15T Pro’nun Tasarımı ve Özellikleri Sızdı!

Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi telefonu piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi 15T Pro’nun küresel versiyonu olduğu iddia edilen model, sertifika platformlarında görüldükten sonra şimdi de Geekbench testlerinde boy gösterdi.

2506BPN68G model numarasıyla benchmark testine konuk olan telefonun MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden güç aldığını görüyoruz. Maksimum çalışma frekansı 3,73 GHz olan bu işlemci ARM Mali-G925 Immortalis MC12 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 15T Pro Geekbench Performans Testinde!

Android 15 işletim sistemi ve 12 GB RAM ile gelen telefon performans testinden sırasıyla 1611, 1572 ve 2223 puan aldı. Performans testinin yanı sıra TikTok’ta ortaya çıkan bir sızıntı cihazın tasarımını gözler önüne serdi.

Telefonun arka kısmındaki kareye yakın Leica kamera modülü, metal bronz tonlarında çerçeve, düz kenarlar ve mat arka panel bulunuyor. Önceki raporlara göre Xiaomi 15T Pro; yüksek yenileme hızına sahip düz OLED ekran, 50 MP ana sensörlü üçlü kamera kurulumu, 5.500 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca metal kasa ve IP69 dayanıklılık sertifikası söylentileri de var.

Bunlar Xiaomi 15T Pro hakkında ortaya çıkan ilk sızıntılar değil. Telefon daha önce Singapur’un IMDA sertifikasyon sitesinde, Avrupa’nın EEC veritabanında ve Xiaomi’nin HyperOS kodlarında görülmüştü.

Sertifikasyon başvuruları ve Geekbench listesi göz önünde bulundurulduğunda, Xiaomi 15T Pro’nun tanıtımı neredeyse hazır görünüyor. Bu kapsamda cihazın Eylül ayında resmiyet kazanması bekleniyor.