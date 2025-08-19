Xiaomi 16 Pro Mini'nin Özellikleri Sızdırıldı! Dev Batarya ve Dahası

2024 yılında tanıtılan Xiaomi 15 serisinin ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yeni sızıntı ile birlikte Xiaomi 16 Pro Mini'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni telefonu dev batarya ve güçlü işlemci ile gelecek.

Xiaomi 16 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi 15 serisi ve Xiaomi 14 serisi standart, pro ve ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. Xiaomi 16 serisinde ise standart, pro ve ultranın yanı sıra pro mini modelinin de olacağı iddia edildi. Bu, Xiaomi'nin sayı serisinde bir ilk olacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 16 Pro Mini'de 6.300 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Telefon kablolu hızlı şarjın yanı sıra kablosuz şarj teknolojisini de destekleyecek. Xiaomi 15'te 5.240 mAh, Xiaomi 15 Pro'da 6.100 mAh, Xiaomi 15 Ultra'da ise 5.410 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun ana kamerasında büyük bir sensör bulunacak. Bu, daha fazla ışık alarak özellikle düşük ışıkta telefonun daha iyi fotoğraf kalitesi sunmasına yardımcı olacak.

Telefonda periskop dahil toplamda üç adet arka kameranın yer alması bekleniyor. Bu kameraların kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı henüz belli değil ancak Xiaomi 15 Pro'da 50 megapiksel periskop telefoto tercih edilmişti.

Xiaomi 16 Pro Mini gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Xiaomi 15 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 8 Elite'ın yer aldığını belirtelim.

Xiaomi 16 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 16 Pro Mini, eylül ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.