Devasa Bataryalı Xiaomi 16 İçin Kritik Gelişme!

Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 16’yı tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında piyasaya sürülen Xiaomi 15 serisinin ardından gelen bu yeni modeller, iddialı özellikleriyle şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.

Son olarak serinin standart modeli Xiaomi 16, Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) sertifikasyon veritabanında görüntülendi. Bu gelişme, global lansmanın çok yakında olabileceğine işaret ediyor. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 16 Serisi İçin Küresel Lansman Yolda

“25113PN0EG” model numarasıyla EEC veritabanına eklenen cihaz, daha önce GSMA IMEI veritabanında da görüntülenmişti. Bu sertifikalar, Xiaomi’nin küresel pazarda cihazı satışa sunabilmesi için gerekli resmi onayları aldığını gösteriyor. Bu da tanıtım sürecinin artık son aşamaya geldiğine yani resmi duyuru için geri sayımın başladığı anlamına geliyor.

Veritabanına eklenen model her ne kadar Xiaomi 16 olsa da bu cihazın tek başına tanıtılması beklenmiyor. Yani aslında serinin tamamı yakında tüketicilerin karşısına çıkacak.

Beklenen Xiaomi 16 Özelilkleri

Mevcut iddialara göre söz konusu cihaz selefinin tasarım çizgisini koruyacak ancak önemli yükseltmelerle gelecek. Ekran boyutunun 6.32 ila 6.36 inç arasında olması beklenirken, batarya kapasitesinin 6.800 mAh seviyesine çıkarılacağı söyleniyor. Karşılaştırmak gerekirse Xiaomi 15’te bu değer 5.240 mAh şeklindeydi.

Bu da yeni modelde pil ömrünün kayda değer ölçüde artacağını gösteriyor. Elbette bu iyileşme yalnızca batarya kapasitesine değil, aynı zamanda daha optimize bir yazılıma da dayanacak. Öte yandan Snapdragon 8 Elite 2 işlemci ve Android 16 işletim sistemi de beklenen Xiaomi 16 özellikleri arasında.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 16'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.