En Güçlü İşlemciye Sahip Xiaomi 16 Pro Mini Geliyor! Boyutu Sızdırıldı

2024 yılında tanıtılan Xiaomi 15 serisinin ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yeni sızıntı ile birlikte Xiaomi 16 Pro Mini'nin boyutu ve kamera tasarımı belli oldu. Görünüşe göre telefon, serinin diğer telefonlarına kıyasla daha küçük bir ekranla gelecek.

Xiaomi 16 Pro Mini'nin Ekran Boyutu Kaç İnç Olacak?

Xiaomi 15 ve Xiaomi 14 serisi standart, pro ve ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. Xiaomi 16 serisinde ise standart, pro ve ultranın yanı sıra pro mini modelinin de olacağı iddia edildi. Bu, Xiaomi'nin sayı serisinde bir ilk olacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro Mini 6,3 inç, Xiaomi 16 Pro ise 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bu telefonlarda Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Önceki seride Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Xiaomi'nin Pro serisine dair bir görsel de paylaşıldı. Bu görsel, telefonların kamera tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre söz konusu telefonların arka tarafında üç adet kamera yer alacak. Bu tasarım, iPhone 17 Pro'nun kamera tasarımına çok benziyor.

Xiaomi 16 Serisi Ne Zaman Tantıılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Xiaomi 16 serisinin eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.