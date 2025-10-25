Xiaomi 17 Air Geliyor: Samsung ve Apple’ın Vazgeçtiği Yarış!

2025’in ultra-ince telefonların yılı olacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Aslında bir bakıma öyle de oldu. Samsung, Galaxy S25 Edge ile kendi hamlesini yaptı; Apple ise Eylül ayında iPhone Air’i piyasaya sürdü.

Ancak işler bu iki marka için pek beklendiği gibi gitmiyor. Hem Apple hem de Samsung’un ultra-ince modellerine olan talep oldukça düşük. Öyle ki Samsung, Edge serisini tamamen rafa kaldırmaya hazırlanıyor.

Xiaomi 17 Air Özellikleri Nasıl Olacak?

Tabii bu durum, ultra-ince telefon denemelerinin bittiği anlamına gelmiyor. Weibo paylaşımlarıyla bilinen Digital Chat Station’a göre, ilk beş Çinli üreticiden en az ikisi şu anda kendi ultra-hafif ve ultra-ince tasarımlarını test ediyor. Bu markalardan biri de Xiaomi olabilir.

Smart Pikachu isimli başka bir kaynakta Xiaomi’nin “Xiaomi 17 Air” adında ince bir model üzerinde çalıştığını öne sürüyor. İddialara göre cihaz 6.6 inç 1.5K çözünürlüklü bir ekran ve 200 MP ana kamerayla gelecek.

iPhone Air ile benzer şekilde tamamen eSIM’li yapıda olması ve fiziksel SIM yuvasının bulunmaması bekleniyor. Ultra-ince cihazlarda her bir milimetreküpün önemli olduğunu düşünürsek bu pek şaşırtıcı değil.

Xiaomi gerçekten ultra-ince bir yola girerse, ortaya iPhone Air veya Galaxy S25 Edge’e göre çok daha kullanılabilir bir ürün çıkabilir. Çinli markalar silikon-karbon batarya teknolojisini çoktan benimsemiş durumda ve bu sayede daha küçük alanda daha yüksek kapasite sağlanabiliyor.

Bunun sonuçlarını da görmeye başladık. Örneğin Xiaomi 17 Pro Max, sadece 8 mm kalınlıkta bir gövdeye 7.500 mAh’lik batarya sığdırabiliyor. Dolayısıyla Xiaomi’nin 6 mm seviyesinde bir “Air” modeli geliştirmesi, yaklaşık 5.000 mAh’a yakın bir batarya kapasitesini mümkün kılabilir.

Yine de Xiaomi 17 Air henüz doğrulanmış bir cihaz değil. Yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.