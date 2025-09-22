Xiaomi 17 Serisinin Bataryaları Sızdırıldı: Şaşırtan Rakamlar!

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 17, 30 Eylül’de Çin’de tanıtılacak. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alması beklenen telefonlar hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kamera adasına eklenen ekran oldukça yenilikçi bir tasarım sunarken, üst seviye performansın yanı sıra pil ömrüne odaklanacak.

Xiaomi 17 Pro Bataryaları Sınırları Zorlayacak!

Weibo'da paylaşılan bir gönderi Xiaomi etiketi taşıyan dört farklı bataryayı gözler önüne serdi. Soldan sağa doğru Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max modellerine ait olduğu belirtilen bataryaların sonuncusu Xiaomi 17 Ultra'da kendisine yer bulacak.

Xiaomi 17 : 5.400 mAh’lık Xiaomi 15 bataryasına kıyasla 7.000 mAh kapasiteye sahip olacağı söyleniyor. Bu, yeni Snapdragon çipinin beklenen verimlilik artışıyla birleşince pil ömründe ciddi bir sıçrama anlamına geliyor.

Xiaomi 17 Pro : Bir önceki nesildeki 6.100 mAh’a karşılık 6.300 mAh batarya ile gelecek.

Xiaomi 17 Pro Max: Serinin zirvesinde yer alacak bu modelin 7.500 mAh gibi dev bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Bu, ana akım amiral gemileri arasında en büyük kapasitelerden biri olabilir.

Xiaomi 17 Ultra'nın bataryasının ise 6800 mAh kapasiteye saihp olacağı iddia ediliyor. Bu geçen yıl piyasaya sürülen Xiaomi 15 Ultra'daki 6000 mAh bataryaya kıyasla gayet iyi bir artış. Tüm modellerin önceki nesildeki 90 W’a kıyasla 100 W hızlı şarj desteği sunacağı da belirtiliyor.

Tüm bunları özetleyecek olursak; Xiaomi 17 serisi üst seviye işlemcisi, ekranlı arka kamerası ve yüksek kapasiteli bataryası ile akıllı telefon dünyasında oldukça ses getirecek gibi görünüyor.