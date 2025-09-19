Xiaomi 17 Serisinin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı! Çok Yakında Geliyor

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max olmak üzere üç farklı modelden oluşacak serinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefonlar bu ay içerisinde kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 serisinin 30 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte yeni amiral gemisi telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Xiaomi 15 serisi, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisinde önemli bir değişikliğe imza atılacak. Yeni seride 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri bulunacak. Bir önceki seride 15, 15 Pro ve 15 Ultra modellerine yer verilmişti. Model isimlendirmesinin dışında tasarımda da büyük bir değişiklik olacak.

Xiaomi 17 Pro ve Pro Max modellerinde "Magic Back Screen" olarak adlandırılan ikinci bir ekran yer alacak. Kamera modülünün üzerinde konumlanacak bu ekran saat, avatar veya GIF'lerle özelleştirilebilecek. Ayrıca bazı kısayollara da erişilebilecek. Böylece daha iyi bir deneyim elde edilmesi sağlanacak.

Xiaomi 17 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra gneiş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırma destekli telefoto kamera yer alacak.

Xiaomi 17 Pro Series Look officially revealed.



— Powered by latest & greatest SD 8 Elite Gen 5

— 120Hz LTPO Display with 1.1mm Narrow Bezel

— Secondary Rear Display

— Triple 50MP Cameras with Leica



Are you guys keen to buy this very unique Smartphone? pic.twitter.com/x7ugYaktyD — TECH INFO (@TECHINFOSOCIALS) September 16, 2025

16 GB RAM'e sahip telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ile altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 17 Pro, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Xiaomi 15 Pro'da ise 6,73 inç ekran büyüklüğü ve 1440 x 3200 piksel çözünürlük ve 120HZ yenileme hızının tercih edildiğini belirtelim.

Serinin yeni modelinde 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Bu teknoloji, dev bataryalı telefonun bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Yeni telefonların ne kadar fiyata satılacağı ise henüz belli değil.