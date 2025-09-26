Bu Kılıf Sayesinde Cebinizde Bir El Konsolu Olacak: Xiaomi'nin Sıradışı Kılıfı Satışta!

Akıllı telefon aksesuarları artık yalnızca koruma sağlamakla kalmıyor, farklı bir deneyim de vadediyor. Xiaomi’nin yeni ürünü tam da bu noktada dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradan bir kılıf gibi görünse de aslında kullanıcıya çok daha fazlasını sunuyor. İşte telefonunuzu bir el konsoluna dönüştüren yeni Xiaomi kılıfı ve detayları...

Xiaomi, Akıllı Telefonu Retro Bir Oyun Konsoluna Dönüştürüyor!

Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max için hazırlanan bu özel kılıf, telefonun arkasına takıldığında cihazı adeta küçük bir el konsoluna dönüştürüyor. Tasarımında klasik oyun makinelerinden esinlenen kılıf, ABXY tuşları, yön pad’i ve özel kontrol butonlarıyla birlikte geliyor. Böylece kullanıcı, telefonunun arka ekranını bir oyun ekranı gibi kullanabiliyor.

İşin dikkat çeken kısmı, kılıfın yalnızca tasarımla sınırlı kalmaması. İçinde 200 mAh’lik küçük bir batarya barındıran ürün, Xiaomi’nin açıklamasına göre günlük üç saatlik kullanımda tam 40 güne kadar dayanabiliyor. Bu da onu uzun süreli oyun keyfi için ideal bir aksesuar haline getiriyor.

Ayrıca cihazla birlikte bazı popüler oyunlar da yüklenmiş olarak geliyor; kullanıcı kutuyu açar açmaz eğlenceye başlayabiliyor. Tabii ki ürünün bazı sınırlamaları da var. Örneğin kılıf takılıyken kablosuz şarj desteği kullanılamıyor. Bunun yanında telefonun kamera lensleri bazı oyunlarda görüntünün bir kısmını kapatabiliyor. Yine de bu, konseptin ilgi çekiciliğini azaltmıyor.

Retro tarzıyla dikkat çeken kılıf, telefonu yalnızca bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp nostaljik bir eğlence aracına dönüştürüyor. Fiyat tarafında ise ürün 299 yuan etiketiyle satışa sunuldu. Çin pazarında erişilebilir kabul edilebilecek bu rakam, kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda.

Özellikle mobil cihazını aynı zamanda oyun konsolu gibi kullanmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak, Xiaomi’nin retro el konsolu kılıfı, teknolojiyi eğlenceyle bir araya getiren sıradışı bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Hem nostalji yaşamak isteyenlere hem de farklı deneyimler arayanlara hitap eden bu kılıf, akıllı telefon dünyasına yenilikçi bir soluk getiriyor.