Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs A19 Pro: Performans Değerleri Ortaya Çıktı!

Aylardır teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden söylentilerin ardından Qualcomm'un merakla beklenen yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 nihayet resmen tanıtıldı.

İlk olarak Xiaomi 17 modellerine güç veren yeni yonga seti, selefine göre büyük bir performans sıçraması yarattığı biliniyor. Peki ya en büyük rakipleri Apple A19 Pro ve Dimensity 9500'e karşı ne kadar güçlü? Gelin, yeni işlemcilerin performansını ortaya koyan ilk erken benchmark sonuçlarına birlikte göz atalım.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Çok Çekirdekli Testlerde Rakiplerini Geride Bıraktı

Qualcomm, 3nm üretim süreciyle üretilen yeni işlemcisini "dünyanın en hızlı mobil yonga seti" olarak tanımlıyor ve elde edilen benchmark sonuçları bu iddiayı büyük ölçüde destekliyor.



Geekbench 6'nın tek çekirdekli test sonuçlarına göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5 geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon 8 Elite modeline göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha yüksek bir puan elde ediyor. Bu alanda Dimensity 9500'den yüzde 10 oranında daha yüksek performans sergileyen cihaz, Apple'ın yeni A19 Pro işlemcisiyle neredeyse başa başa gidiyor.

Çoklu çekirdek performansına geldiğimizde ise yeni yonga seti rakipleri ile arasındaki farkı giderek açıyor. Yapılan testler sonucu 12.000'den fazla puan alarak zirveye yerleşen 8 Elite Gen 5, A19 Pro ve Dimensity 9500'e kıyasla yüzde 20 oranında daha yüksek bir performans sunuyor.

Geekbench 6 Sonuçları Tekli Çekirdek Puanı Çoklu Çekirdek Puanı Snapdragon 8 Elite Gen 5 3.831 12.383 Apple A19 Pro 3.914 10.125 Dimensity 9500 3.471 10.269

AnTuTu ve 3D Mark Sonuçlarında da Zirvede

Snapdragon 8 Elite Gen 5, gerçekleştirilen AnTuTu Benchmark testlerinde aldığı 4.3 milyonluk rekor puanla rakiplerini domine ediyor. Yeni yonga setini takip eden MediaTek Dimensity 9500 ise bu alanda 4 milyon puanı aşabilen tek diğer işlemci olarak öne çıkıyor.

iPhone 17 serisi ile birlikte piyasaya sürülen A19 Pro ise aldığı sonuçla en fazla geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon 8 Elite ile mücadele edebiliyor. Ancak bu noktada AnTuTu'nun Android ve iOS platformları için farklı test yöntemleri kullandığını ve bu durumun puan farklarını büyük ölçüde etkilediğini belirtelim.

AnTuTu Skorları Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.309.384 Snapdragon 8 Elite 2.209.476 Apple A19 Pro 2.308.323 Tensor G5 1.429.557 Dimensity 9500 4.011.932

Oyun performansı tarafında ise 3D Mark Wild Life Extreme testi, Snapdragon 8 Elite Gen 5'in gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Mimari ve yazılımsal geliştirmeler sayesinde yeni işlemci 8.329 gibi yüksek bir puana ulaşırken, Dimensity 9500 aldığı 8,251 puanla Snapdragon'un ardından ikinci sıraya yerleşiyor. Apple'ın A19 Pro'su ise 6.000 puana yakın bir seviyede kalıyor.

3D Mark Sonuçları Snapdragon 8 Elite Gen 5 (reference device) 8.329 Snapdragon 8 Elite (Galaxy S25 Ultra) 6.914 Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro Max) 5.982 Tensor G5 (Pixel 10 Pro XL) 3.261 Dimensity 9500 (reference device) 8.251

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro ve MediaTek Dimensity Karşılaştırılması

Özellik SD 8 Elite Gen 5 Apple A19 Pro Dimensity 9500 Çıkış Tarihi Eylül 2025 Eylül 2025 Eylül 2025 Üretim Süreci 3nm (TSMC) 3nm (TSMC) 3nm (TSMC) CPU Çekirdek Sayısı 8 Çekirdekli CPU 6 Çekirdekli CPU 8 Çekirdekli CPU CPU Yapılandırması 2x 4.61 GHz — Oryon (3. nesil) 6x 3.63 GHz — Oryon (3. nesil) 2x 4.26 GHz — Performans çekirdekleri 4x 2.60 GHz — Verimlilik çekirdekleri 1x 4.21 GHz — C1-Ultra 3x 3.5 GHz — C1-Premium 4x 2.7 GHz — C1-Pro GPU Adreno 840 6 Çekirdekli Apple GPU Arm G1-Ultra NPU Qualcomm Hexagon NPU 16 Çekirdekli Neural Engine MediaTek NPU 990 Bağlantı Özellikleri Snapdragon X85 5G modem 12.5 Gbps (maksimum indirme) 3.7 Gbps (maksimum yükleme) Wi-Fi 7 (maksimum hız: 5.8 Gbps) Bluetooth 6.0 Snapdragon X80 modem (iPhone 17 serisi) Apple C1X modem (iPhone Air) — sadece Sub-6 GHz Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 3GPP Release-17 5G modem 7.4 Gbps maksimum hız Wi-Fi 7 (maksimum hız: 7.3 Gbps) Bluetooth 6.0

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi işlemci günlük kullanım adına bulunduğu cihazlarda daha iyi bir performans sergiliyor? Yorumlarda buluşalım.