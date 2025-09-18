Xiaomi 17 Pro Kamera Özellikleri Sızdırıldı: İşte Detaylar!

Apple'ın iPhone 17 serisini duyurmasından sonra Android dünyasındaki en dikkat çekici gelişmelerden birisi de Xiaomi 17 serisi oldu. Xiaomi 16 serisini tanıtması beklenen şirket bu ismi pas geçerek Xiaomi 17 serisi ile kullanıcı karşısına çıkma kararı aldı.

Xiaomi 17 Pro Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Eylül sonunda tanıtılması beklenen Xiaomi 17 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max. Tüm modeller gelecek hafta duyurulacak Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacak.

Böylece en güçlü işlemciye sahip olan telefonların en büyük tercih nedenlerinden birisi de, Leica ortaklığıyla geliştirilen kamera donanımı olacak. Bu kapsamda Xiaomi 17 ve 17 Pro Max kamera özellikleri sızdırıldı.

Her iki telefonun kamera özellikleri büyük oranda aynı. 50 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.67 diyaframa sahip ana kameraya 17 mm odak uzaklığına sahip olan bir ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Her iki lens de keskin detay ve dengeli renkler için Leica tarafından optimize edilmiş.

Xiaomi 17 Pro ve Pro Max arasındaki fark telefoto lenste ortaya çıkıyor. Her ikisi de 5x optik yakınlaştırma sunacak gibi görünüyor; ancak Max modelinde Pro’daki f/3.0’a kıyasla biraz f/2.6 diyafram kullanılacağı belirtiliyor. Bu kağıt üzerinde sensöre daha fazla ışık ulaşmasını sağlayarak düşük ışık koşullarında görüntü kalitesini iyileştirebilir ve portrelerde daha yumuşak bokeh efektleri yaratabilir.

Büyük bir değişiklik olmasa da bu hamle, Xiaomi’nin 17 Pro Max’i zoom odaklı fotoğrafçılık için daha cazip konumlandırmak istediğini düşündürüyor. Tabii arka kameranın etrafında yer alan ekran bu telefonların tasarımsal açıdan en dikkat çekici yönü olacak.