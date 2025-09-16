Xiaomi 17 Pro Ortalığı Karıştırdı: İşte Sahte Sanacağınız Görüntüleri! (Video)

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi bu günlerde yeni amiral gemisi serisi için hummalı bir çalışma içerisinde. Şirket, kısa bir süre önce iPhone 17 ile doğrudan rekabet edilmek için yeni serisinin ismini Xiaomi 16 yerine Xiaomi 17 olarak belirlemişti. Şirket şimdi ise bu serinin üst düzey modellerinden Xiaomi 17 Pro'nun oldukça önemli bir özelliğini gözler önüne serdi.

İlk olarak geçtiğimiz hafta yeni telefonun arka kamera adasında ayrı bir ekrana sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Firmanın bugün Xiaomi 17 Pro için yayınladığı kısa tanıtım videosu ise yeni cihazın çift ekranlı tasarımı resmen doğruladı. Gelin şimdi yeni cihazın bu ilginç özelliğine daha yakından bakalım.

Xiaomi 17 Pro Çift Ekranla Geliyor

Xiaomi'nin Weibo üzerinden paylaştığı kısa bir videoyu incelediğimizde yeni telefonun arkasında yükseltilmiş bir kamera adası ile karşılaşıyoruz. Bu ada Apple'ın iPhone 17 Pro'daki kamera modülüne oldukça benziyor. Ancak bu tasarımın asıl farkı aynı zamanda ikincil bir ekran olarak görev alacak olması.

Xiaomi'nin "Sihirli Ekran" olarak adlandırdığı bu panel videoda kısa bir süreliğine gösteriliyor. Görüntülerde ekranın saat, galeri görselleri ve çeşitli widget'ları görüntüleyebildiği anlaşılıyor. Bunun yanı sıra ekranın en belirgin özelliği ise kamera vizörü olarak kullanılabilmesi. Bu özellik sayesinde kullanıcıların arka kameralarını kullanarak selfie çekebileceği belirtiliyor.

Aslına bakacak olursanız Xiaomi bu teknolojiyi ilk kez kullanmıyor. Geçtiğimiz yıllarda piyasata sürülen Xiaomi Mi 11 Ultra'da da benzer bir arka ekrana sahipti. Bu molelde yer alan 1,1 inçlik panel yine benzer şekilde vizör, saat ve bildirimler gibi temel işlevler için kullanılıyordu.

Buna karşın yeni modeldeki ekranın çok daha büyük olması bekleniyor. Zira paylaşılan görüntülerde ekran tasarımının, Motorola Razr 2024 ve Samsung Galaxy Z Flip 7'de olduğu gibi tüm kamera modülünü kaplayacağını görüyoruz. İşte Xiaomi'nin paylaştığı Xiaomi 17 Pro tanıtım videosu:

Xiaomi 17 Pro Series Look officially revealed.



— Powered by latest & greatest SD 8 Elite Gen 5

— 120Hz LTPO Display with 1.1mm Narrow Bezel

— Secondary Rear Display

— Triple 50MP Cameras with Leica



Are you guys keen to buy this very unique Smartphone? pic.twitter.com/x7ugYaktyD — TECH INFO (@TECHINFOSOCIALS) September 16, 2025

Xiaomi 17 Pro Ne Zaman Çıkacak?

En iyi Xiaomi telefonları arasında katılması beklenen Xiaomi 17 Pro, yeni akıllı telefon serisi ile birlikte bu ay içerisinde resmen tanıtılacak. Yeni modellerin ilk olarak Çin'de satışa sunulması ve 2026'nın başlarında global pazara açılması bekleniyor.

Peki siz Xiaomi'nin yeni çift ekranlı telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.