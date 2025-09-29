Xiaomi 17 Pro Servis Ücretleri Açıklandı: İşte Ekranı Kırmanın Maliyeti!

Xiaomi’nin yeni amiral gemileri Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max, 25 Eylül’de Çin'de tanıtıldı. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz olan ve arka kamerasındaki ekran ile ilk görüşte herkesin dikkatini çekmeyi başaran telefonlar Çin'de ön sipariş rekorları kırıyor.

İsimlendirme konusunda Apple'ın yolundan giden Xiaomi telefonun tamiri konusunda da benzer bir strateji izlemeyi tercih ederek servis ücretlerini açıkladı.

Xiaomi 17 Pro Tamir Maliyeti Ne Kadar?

Xiaomi 17 Pro'nun temel parçaları uygun fiyatlı. Yeni bir bataryaya sahip olmak istediğinizde 28 dolar ödemeniz gerekiyor. Orijinal şarj adaptörü 8 dolara, veri kablosu ise 3 dolara satılıyor. Hoparlör fiyatları da düşük: üst hoparlör 2 dolar, alt hoparlör 4 dolar. Ancak kamera tarafında durum farklı.

Arka geniş açı kamera 63 dolar, periskop telefoto kamera 34 dolar, ön kamera 9 dolar ve son olarak ultra geniş arka kamera ise 11 dolar olarak listelenmiş.

En yüksek maliyet ise anakart ve ekran tarafında. Depolama seçeneğine göre değişen anakart fiyatı 12GB+256GB için 382 dolar’dan başlıyor ve 16GB+1TB sürümde 447 dolar’a kadar çıkıyor. OLED ekran 139 dolar, arka cam panel ise 60 dolar.

Xiaomi 17 Pro Max’in yedek parça fiyatları ise biraz daha yüksek. Ekran değişimi 147 dolar, arka cam (batarya kapağı) 69 dolar. Geniş açı arka kamera 61 dolar, telefoto modül 49 dolar, ultra geniş kamera ise yine 11 dolar. Anakart fiyatları 419 dolar’dan başlayıp 16GB+1TB konfigürasyonda 483 dolar’a kadar ulaşıyor.