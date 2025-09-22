170 Bin TL’lik iPhone’u Sollayacak: Xiaomi 17 Ultra İçin Geri Sayım Başladı!

Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni Xiaomi 17 serisinin lansmanını yapacak. Birçok modelden oluşması beklenen seri için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak serideki bir model, markanın ana vatanı olan Çin'de bir sertifika aldı. Buna göre geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 17 Ultra, Çin'de Sertifika Aldı

Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinden oluşması beklenen seri, 30 Eylül’de Çin’de tanıtılacak. Öte yandan gelecek yıl 17 Ultra ve 17S Pro da duyurularak seriye eklenecek. Şimdi ise 2512BPNDAC model numaralı bir cihazın Çin’in radyo sertifikasyon platformunda ortaya çıkması, lansman hazırlıklarının tamamlandığını gösteriyor.

Sertifika alan cihazın Xiaomi 17 Ultra olduğu tahmin ediliyor. Sertifika platformunda yer alan bilgilere göre model, Ultra Geniş Bant (UWB) bağlantı desteğiyle gelecek.

Beklenen Xiaomi 17 Ultra Teknik Özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Xiaomi 17 Ultra, üçlü kamera kurulumuna yer verecek. Bu kurulumda 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bir yana 200 MP periskop telefoto kamera bulunacak. Bu da cihazı fotoğrafçılık açısından dikkat çekici kılacak. Bununla birlikte cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite 5 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti ilk olarak Xiaomi 17 serisinde kullanılacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 17 Ultra modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.