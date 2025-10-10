Xiaomi 17 Ultra Geliyor: İşte Kamera Özellikleri!

Android dünyası şu ana kadarki en gelişmiş mobil işlemci olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan ve arka kamerasında ekrana ev sahipliği yapan Xiaomi 17 Pro ve Pro Max'ı konuşmaya devam ederken, Apple kullanıcıları iPhone 17 Pro'yu taklit ettiği gerekçesiyle Xiaomi ile dalga geçiyor.

Övgüleri ve eleştirileri bir kenara bıraktığımızda Xiaomi yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu modellerin başında, yıl sonunda veya 2026'nın ilk yarısında tanıtılması beklenen Xiaomi 17 Ultra yer alıyor.

Xiaomi 17 Ultra Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Şirkete yakın kaynaklar Xiaomi 17 Ultra kamera özelliklerini sızdırdı. Söz konusu sızıntıya göre Xiaomi 17 Ultra, 50 MP + 50 MP + 50 MP + 200 MP çözünürlüğünde dört arka kamerayla gelecek. Ana kameranın ultra yüksek dinamik aralığı (HDR) destekleyen daha büyük bir sensörle geleceği, periskop kameranın ise yeni optik teknolojiye sahip geniş sensör kullanacağı belirtiliyor.

Geriye kalan kameralar daha standart bir yapı sunacak. Xiaomi 17 Ultra’nın iki farklı versiyonla piyasaya çıkacağı da ifade ediliyor. Ancak her iki modelde de kamera sensörleri ve lens yapılandırmaları aynı olacak.

Üst seviye versiyonun bazı yenilikçi fotoğrafçılık özellikleri içereceği söyleniyor. Aynı kaynak daha önce, 17 Ultra’nın gelişmiş sürekli optik zoom sistemi tanıtacağını iddia etmişti. Bu sistem, 200 MP’lik büyük bir sensörü çok elemanlı bir periskop zoom lens ile birleştiriyor.

Söz konusu yapı, odak uzaklıkları arasında ortak CMOS sensör kullanarak kamera geçişi olmadan akıcı zoom geçişleri sunmayı amaçlıyor. Ayrıca cihaz, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği birçok yeni görüntüleme teknolojisini de bünyesinde barındıracak. Bu sayede markanın bugüne kadarki en gelişmiş kamera sistemlerinden biri olacağı öne sürülüyor.