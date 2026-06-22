Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Yolda: Galaxy S26 Ultra'nın Sevilen Özelliğiyle Gelecek

Samsung, şubat ayında tanıttığı Galaxy S26 Ultra’da hayalet ekran isimli yeni bir teknolojiye yer verdi. Bu özellik kalabalık ortamlarda telefon ekranını belirli açılardan neredeyse görünmez hale getirerek kullanıcıları meraklı gözlerden koruyabiliyor. Görünüşe göre diğer markalar da bu yeni özelliği kullanmaya başlayacak. Son gelişmeler Xiaomi'nin yaklaşan amiral gemisinin de bu teknolojiye sahip olacağı yönünde.

Hayalet Ekran Özelliğine Sahip Olacak Xiaomi Telefonu Hangisi?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station Xiaomi’nin Galaxy S26 Ultra’dakine benzer bir gizlilik özelliği üzerinde çalıştığını iddia etti. Kaynak şu an için bir akıllı telefon ismi vermese de söz konusu cihazın Xiaomi 18 Pro olduğu söyleniyor. Yani yeni modeli satın alan kullanıcılar kalabalık ortamlara girdiklerinde “Acaba birileri telefonumun ekranına bakıyor mu?” şeklinde bir endişe yaşamayacak.

Şu an için Xiaomi 18 Pro’da kullanılacağı söylenen yeni hayalet ekran özelliğinin çalışma mantığıyla ilgili çok fazla detay bulunmuyor. Ancak kaynaklara göre şirketin bu akıllı telefon için 2K çözünürlüklü bir ekran üzerinde çalıştığı ve bu panelin de donanımsal gizlilik ekranı teknolojisine sahip olduğu söyleniyor. Yani cihazda yer alacak hayalet ekran özelliği Galaxy S26 Ultra’daki gibi donanım tabanlı olacak.

Xiaomi 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi'nin bu yıl lansman stratejisinde bir değişikliğe gideceği iddia ediliyor. Eğer son söylentiler doğruysa Çinli marka bu yılın eylül ayında sadece Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'i piyasaya sürecek. Standart Xiaomi 18 ise daha ileri bir tarihte gelecek. Burada bir karşılaştırma yapacak olursak Xiaomi 17 serisinin tüm modelleri geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi 17 Pro 4 bin 999 yuan (34.319 TL) başlangıç fiyat etiketine sahipti. Xiaomi 18 Pro'nun hayalet ekran gibi çok daha güçlü özelliklerle geleceğini biliyoruz. Bu da telefonun yüksek ihtimalle 5 bin 499 yuan (37.751 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı anlamına geliyor. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri de eklediğimizde 76.580 TL'ye denk geliyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Batarya: 7.000 mAh civarı

7.000 mAh civarı Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Editörün Yorumu

Hayalet ekran özelliğinin Galaxy S26 Ultra’da kullanıldığını görünce fazlasıyla sevinmiştim. Şimdi bu özelliğin daha fazla cihaza gelmesi de sevindirici. Şu an için Xiaomi 18 Pro’da kullanılacak yeni teknolojinin çalışma mantığını tam olarak bilmiyorum. Ancak yüksek ihtimalle Galaxy S26 Ultra’dakine benzer bir yapıyla geleceğini düşünüyorum.