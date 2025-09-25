Çift Ekranlı Xiaomi 17 Pro Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

Xiaomi'nin Çin'de düzenlediği etkinlikte Xiaomi 17 Pro tanıtıldı. Bu tanıtımla beraber Xiaomi 17 Pro'nun özellikleri de netlik kazandı. Yeni amiral gemisi akıllı telefon, son derece güçlü bir işlemci ve gelişmiş kamera özellikleri de dahil olmak üzere hayran kalacağınız birbirinden harika özelliklere sahip.

Xiaomi 17 Pro Özellikleri

Ana Ekran: 6,3 inç, AMOLED, 1220 x 2656 piksel, 120 Hz, 3500 nit

6,3 inç, AMOLED, 1220 x 2656 piksel, 120 Hz, 3500 nit İkinci Ekran: 2,7 inç, 574 x 904 piksel, 120 Hz, 3500 nit

2,7 inç, 574 x 904 piksel, 120 Hz, 3500 nit İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM: 12 GB / 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB / 16 GB (LPPDDR5x) Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP (4K / 60 FPS video kaydı)

50 MP (4K / 60 FPS video kaydı) Batarya: 6300 mAh, 100W hızlı şarj

6300 mAh, 100W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16 (Xiaomi HyperOS 3)

Android 16 (Xiaomi HyperOS 3) Ağırlık: 192 gram

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 17 Pro, AMOLED ekranda 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihazın arka tarafında 2,7 inç büyüklüğünde 572 x 904 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunan ikinci bir ekran bulunuyor.

Telefon, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide ise iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Xiaomi 17'de de aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtelim.

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere toplam iki adet LPPDDR5x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri bulunuyor. Kullanıcılar, bu yüksek depolama alanı sayesinde cihazında aşırı yüksek boyuta sahip en iyi grafikli mobil oyunları alan yetersizliği gibi sorunları düşünmeden önemli uygulama ve dosyalarıyla beraber depolayabilir.

Android 16 tabanlı işletim sistemi Xiaomi HyperOS 3 ile gelen Xiaomi 17 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut.

Cihazın ön tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Bu kamera ise 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Bu da ön kameranın özellikle vlog çekimlerinde harikalar yaratacağı anlamına geliyor. Ayrıca görüntülü görüşmelerde de inanılmaz kaliteli bir görüntü elde edebilirsiniz.

192 gram ağırlığına sahip telefonun 6300 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bununla beraber 100W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu da cihazı sürekli şarj etmek gibi bir sorununuzun olmayacağı anlamına geliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde cihazın şarj olması için saatlerce beklemenize de gerek olmayacak.

Xiaomi 17 Pro Fiyatı