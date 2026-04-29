Çok Güçlü İşlemcili Xiaomi 18 Pro Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

Xiaomi 18 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun özellikleri ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesine de sahip olacak.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

RAM: 16 GB'a kadar

Batarya: 7.000 mAh civarı

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 18 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz ayrıca 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Pro'da 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, AMOLED ekrna, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Xiaomi 18 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 18 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Sekiz çekirdek içermesi beklenen işlemci, 4.6 GHz hıza ulaşabilecek. Bu arada 2 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performansa sahip hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor.

Xiaomi 17 serisinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Pro'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun ön kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modelleri Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Xiaomi 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro için 4 bin 999 yuan (33 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 5 bin 300 yuan (35 bin TL) fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satılırsa vergili fiyatı 70 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özelliklere göre Xiaomi 18 Pro'nun en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bence bir telefonda işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Xiaomi 18 Pro'nun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Çift 200 megapiksel kamera ise çok kaliteli fotoğraf ve video çekilebilmesini sağlayacak.