Xiaomi'nin Türkiye'de de Satılacak Telefonu Yolda: Tasarımı Belli Oldu!

Xiaomi giriş segment ürün yelpazesini çok yakında Redmi 17 4G ile güncelleyecek. Markanın yeni akıllı telefonu daha önce SDPPI gibi bazı platformlarında görünmüştü. Son olarak cihazın tasarımı paylaşıldı. Bu sayede telefonun tasarımıyla ilgili akıllarda çok fazla bir soru işareti kalmadı. Peki Redmi 17 4G'nin tasarımı nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar!

Redmi 17 4G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi 15 4G'de dikdörtgen bir kamera modülü bulunuyordu. Bu kurulumda 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera, bir adet yardımcı lens ve bir adet LED flaşa yer verilmişti. Önde ise delikli bir ekran tasarımı karşımıza çıkmıştı.

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Redmi 17 4G selefinden daha farklı bir tasarımla bizleri karşılayacak. Bunu biraz daha açarsak akıllı telefonun arka panelinde kare bir kamera kurulumu yer alacak. Bu modülde bir adet ana kamera, bir adet yardımcı lens ve LED flaş bulunacak. Ön tarafta ise bir önceki nesil gibi delikli bir ekran tasarımı kullanılacak.

Redmi 17 4G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: LCD

İşlemci: MediaTek Helio G91 Ultra

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı sensör

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 7500 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ağırlık: 232 gram

Boyut: 170,12 x 78,42 x 8,8 mm

Renk Seçenekleri: Derin Mavi, Siyah, Meşe Yeşili, Nilüfer Moru

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3.0

Redmi 17 4G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi 17 4G'nin tasarımı ve özellikleri sızdırılsa da maalesef şu anda tanıtım tarihini bilmiyoruz. Selefi ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Yeni model de çok yüksek ihtimalle bir önceki neslin tanıtım takvimini takip ederek önümüzdeki ay raflardaki yerini alacak.

Xiaomi giriş segmentte amiral gemisine çok sayıda modelini Türkiye'de satıyor. Hatta Redmi 15 4G de ülkemizde satışta. Bu doğrultuda Redmi 17 4G'nin de tantıımının ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tabii şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Redmi 17 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 15 4G ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 13.949 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Yeni model selefinden daha güçlü olacağından 15.999 TL gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Eğer akıllı telefonlara çok fazla para ödemek istemiyorsanız Redmi 17 4G sizin için uygun bir seçenek olacaktır. Hem tasarımı güncel hem de teknik özellikleri günlük kullanımlar için oldukça ideal. Aynı zamanda mobil oyunları da çok yüksek ayarlarda olmasa bile akıcı bir şekilde oynayabilme imkanınız olacak. Kısacası bizleri bir fiyat/performans telefonu bekliyor diyebilirim.