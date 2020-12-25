Xiaomi 3 Farklı Katlanabilir Telefon Çıkaracak

Xiaomi, COVID-19 salgını ve Huawei'nin ABD kaynaklı düşüşü ile yeni pazarlara odaklanması sayesinde 2020 yılında büyük bir artış yaşadı. Şirket, 2020'nin 3. çeyreğinde Apple'ı geçti ve Huawei'yi de geçmek için büyük çaba gösteriyor. Şimdi ise Xiaomi'nin 2021'de hangi cihazları tanıtacağı sızdırıldı. 2021'de Xiaomi hangi telefonları tanıtacak? Gelin yakından bakalım.

Xiaomi'den 2021'de 3 Katlanabilir Telefon Yolda

Rob Young, Xiaomi'nin 2021'de her biri farklı bir form faktörüne sahip 3 farklı katlanabilir ürünü piyasaya süreceğini bildiriyor. 3 cihaz, Huawei Mate X gibi dışa doğru katlanan bir cihaz, Samsung Galaxy Z Fold gibi içe katlanan bir cihaz ve Motorola Razr gibi bir kapaklı olacak.

So the next foldable to hit the market will likely be from Xiaomi who is expected to have 3 foldables in the market in 2021. They will actually have all 3 types. The first will be outfolding, the second will be in-folding and the third will be clamshell. — Ross Young (@DSCCRoss) December 24, 2020

Katlanabilir telefon pazarının, Apple gibi büyük oyuncuların katlanabilir kervana katılmasıyla önümüzdeki yıllarda artışa geçmesi bekleniyor. Apple'ın yanı sıra Çinli teknoloji devleri Oppo ve Xiaomi, ilk katlanabilir akıllı telefonlar üretmeyi planlıyor.

Son zamanlarda Xiaomi, katlanabilir akıllı telefonu için bir patent başvurusunda bulundu. Xiaomi önceki patentli katlanabilir telefonunun aksine devrim niteliğinde bir şey denememiş olsa da, en sonuncu patent açılır selfie kamera içeriyor. Patent tasarımı için şirket bu yılın Eylül ayında The Hague International Design System'e başvurdu ve 20 Kasım'da yayınlandı.

Patentli katlanabilir akıllı telefon, birinci nesil Galaxy Fold gibi küçük bir kapak ekranına sahip. Daha önce de belirtildiği gibi, Xiaomi'nin patenti bir çentik tasarımı veya delik değil, açılır bir selfie kamerası içeriyor. Cihazın arkasında, sol üst köşeye yerleştirilmiş üç kamera görülüyor, ancak patentli cihazın kamera özellikleri ile ilgili detaylar henüz yok. Diğer özellikler arasında USB-C, hem üstte hem de altta mikrofon, ses kontrol düğmesi ve açma / kapama düğmesi yer alacak.

Xiaomi, pazar veri sağlayıcısı Canalys'in son raporuna göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon markası oldu. Araştırmaya göre Xiaomi, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Xiaomi üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazandı.