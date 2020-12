Xiaomi 3 Farklı Katlanabilir Telefon Çıkaracak

Xiaomi, COVID-19 salgını ve Huawei'nin ABD kaynaklı düşüşü ile yeni pazarlara odaklanması sayesinde 2020 yılında büyük bir artış yaşadı. Şirket, 2020'nin 3. çeyreğinde Apple'ı geçti ve Huawei'yi de geçmek için büyük çaba gösteriyor. Şimdi ise Xiaomi'nin 2021'de hangi cihazları tanıtacağı sızdırıldı. 2021'de Xiaomi hangi telefonları tanıtacak? Gelin yakından bakalım.

Rob Young, Xiaomi'nin 2021'de her biri farklı bir form faktörüne sahip 3 farklı katlanabilir ürünü piyasaya süreceğini bildiriyor. 3 cihaz, Huawei Mate X gibi dışa doğru katlanan bir cihaz, Samsung Galaxy Z Fold gibi içe katlanan bir cihaz ve Motorola Razr gibi bir kapaklı olacak.

So the next foldable to hit the market will likely be from Xiaomi who is expected to have 3 foldables in the market in 2021. They will actually have all 3 types. The first will be outfolding, the second will be in-folding and the third will be clamshell.