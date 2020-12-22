Dünyanın İlk Snapdragon 888’li Telefonu Xiaomi Mi 11 Çıkış Tarihi Açıklandı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, genellikle yeni çıkan Snapdragon işlemcilerini diğer firmalardan daha önce kullanır. Görünüşe göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 işlemcisi de istisna olmayacak. Xiaomi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi açıklandı.

Xiaomi Mi 11 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Xiaomi, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden amiral gemisi olarak nitelendirilen Xiaomi Mi 11 modelinin çıkış tarihini duyurdu. Çin merkezli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni amiral gemisi, 28 Aralık tarihinde Çin’de düzenlenecek bir etkinlik ile beraber satışa sunulacak. Şirket ayrıca aynı etkinlikte muhtemelen Mi 11 Pro olarak isimlendirilen modeli de piyasaya sürecek. Mi 11 Pro’nun diğer modele kıyasla daha güçlü olacağı tahmin ediliyor.

Çinli teknoloji firması, yeni amiral gemisi modellerinin tüm dünyada satışa sunulacağı tarihi henüz açıklamadı fakat yeni cihzların 2021 yılının ocak ayında dünya genelinde satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu akıllı telefonlarda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 işlemcisi yer alacak. Söz konusu işlemciyi muhtemelen ocak ayında satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S21’in bazı sürümlerinde göreceğiz. Peki, Xiaomi firmasının önümüzdeki günlerde Çin’de satışa sunacağı yeni amiral gemilerinin teknik özellikleri neler?

Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro Özellikleri

Ortaya atılan iddialara göre Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro modelleri QHD+ AMOLED ekrana sahip olacak ve bu ekran üzerinde kullanıcılara 120Hz yenileme hızı sunacak. İki akıllı telefonun da 50Watt’lık hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı iddia edildi. Söylentilere göre Xiaomi Mi 11, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 4.780 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Xiaomi Mi 11 Pro modelinin ise 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve 4.970 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

Çin merkezli teknoloji firmasının yeni amiral gemileri hakkında ne düşünüyorsunuz? 2021 yılının ocak ayında dünya genelinde satışa sunulması beklenen Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro modelleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.