Xiaomi'den Müjde: 4 Yıllık Telefon HyperOS Güncellemesi Alacak!

Xiaomi bildiğiniz üzere aylar önceki bir lansmanında işletim sisteminde hem tasarımsal hem isim olarak önemli bir revizyona gitmiş ve yeni adının HyperOS olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise eski fakat zamanının popüler bir Xiaomi telefonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2020 yılında piyasaya sürülen ve o yıldan bu yana hâlâ aktif olarak popüler bir kullanıcı tabanı bulunan Xiaomi Mi 10 serisi HyperOS güncellemesi alacak. Xiaomi telefon sahiplerini heyecanlandıran detay Xioami'nin mobil sistem yazılım departmanı direktörü Zhang Guoquan tarafından açıklandı.

Xiaomi Mi 10 Serisi HyperOS Güncellemesi Alacak

Guoquan'a göre güncelleme Nisan ayında gelecek. Her ne kadar belirtmemiş olsa da bu tür önemli güncellemelerin ilk sürümü kısa süreliğine beta kullanıcılarına özel oluyor. Aynı sistemin bu süreçte de devam etmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi 10 serisinin kullanıcıları için bu haber sürpriz sayılabilir çünkü Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra normal şartlarda Xiaomi'nin 3 büyük Android güncellemesi vaadi içerisinde yer alıyordu ve bu yıl itibariyle telefonlar miladını doldurmuştu.

Şimdi bu açıklamaya göre MIUI 11 ile tanıtılan Mi 10 ve Mi 10 Pro, HyperOS adıyla dördüncü ana güncellemesine kavuşacak. Fakat aynı güncelleme, MIUI 12 ile piyasaya sürülen Mi 10 Ultra için üçüncü büyük güncelleme olacak.

Şimdilik gelişmeler bunlarla sınırlı ancak güncellemenin telefona getireceği özellikler ve güncellemenin dağıtım takvimi belli olduğunda sizlere her zamanki gibi aktarıyor olacağız.

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