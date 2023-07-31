Xiaomi Mi 10 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Xiaomi’nin 2022 yılında piyasaya sürdüğü Xiaomi Mi 10, 10 Ultra ve 10 Pro modelleri ilk çıktığı zamanlarda yoğun bir ilgi görmüştü. Yenilikçi özellikleri sayesinde hala oldukça fonksiyonel akıllı telefon modelleri arasında sayılan bu cihazları 2023 yılında almanın mantıklı bir karar olup olmadığı, kullanıcılarda merak uyandırıyor.

İşte, Xiaomi Mi 10 serisinde yer alan telefonların özellikleri ve 2023 yılında bu cihazların alınıp alınmayacağına dair bazı öneriler!

Xiaomi Mi 10 Özellikleri

Boyut: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

Ağırlık: 208 gr

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Ekran: 6,67 inç – 386 ppi 1080 x 2340 px Super Amoled

16 milyon renk 24 bit

90 Hz ekran yenileme hızı

3D kavisli cam ekran

4’lü arka kamera seti (109 + 13 + 2 + 2 MP)

Ön kamera: 20 MP

Video: 4320p 8K UHD

4780 mAh Li-Pro batarya

Hızlı şarj özelliği mevcut

8 – 12 GB RAM / 128 - 256 GB Dahili Hafıza

Çıkış tarihi: 2020 Şubat

Renk seçenekleri: Siyah, mavi ve gold

Corning Gorilla Glass 5 cam panel

Alüminyum çerçeve ve cam kapak

Parmak izi tanıyıcı

Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri

Ölçüler: 162,38 x 75,04 x 9,45 mm

Ağırlık: 221 gram

Qualcomm Snapdragon 865 işlemci

CPU: 2.84 GHz 8 çekirdek

45000 mAh batarya (Li-ION)

Ekran: OLED 6.67 inç 1080 x 2340 px – 386 ppi

120 Hz ekran yenileme hızı

3d kavisli, çizilmeye karşı dayanıklı, kapasitif ekran

4lü arka kamera: 48 + 48 + 12 + 20 MP

Ön kamera: 20 MP

8 / 12 / 16 GB RAM

128 / 256 / 512 GB Dahili hafıza

Renk seçenekleri: Siyah ve gümüş

Corning Gorilla Glass 5 cam ön panel

Alüminyum çerçeve ve cam arka kapak

Parmak izi sensörü mevcut

Android 10 MIUI 12

GPU: Qualcomm Adreno 650

Arka kamera video: 4320p 8K, Ultra HD

İkinci arka kamera Telephoto özelliği 5x zoom

Geniş açı kamerası

Suya ve toza dayanıklılık yok

120 W Hızlı şarj

Çıkış tarihi: 2020 Ağustos

Xiaomi Mi 10 Pro Özellikleri

Boyut: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

Ağırlık: 208 gr

Qualcomm Snapdragon 865 işlemci

Ekran: SUPER AMOLED 6,67 inç – 1080 x 2340 px – 386 ppi

16 Milyon renk – 24 bit

90 Hz ekran yenileme hızı

3D kavisli cam – kapasitif ekran

Android 10 MIUI 11

64 bit CPU

Renk seçenekleri: beyaz ve mavi

Corning Gorilla Glass 5 cam ön panel

4500 mAh Li-Po batarya

4’Lü arka kamera 109 + 12 + 8 + 20 MP

Android 10 işletim sistemi

8 – 12 GB RAM

128 / 256 / 512 GB Dahili hafıza

Android 10 işletim sistemi

Çıkış tarihi: 2020 Şubat

Xiaomi Mi 10 Serisindeki Cihazlar 2023’te Alınır Mı?

Xiaomi Mi 10 serisi çıkalı çok uzun bir zaman olmadı. Ancak 2022 yılından bu yana birçok yazılım güncellemesi gerçekleşti ve gerçekleşmeye de devam edecek. Xiaomi Mi 10 serisinin MIUI 12 ile geldiğini yukarıda görebiliyoruz. Yakın bir tarihte ise MIUI 15 güncellemesinin gelmesi bekleniyor. Bu güncellemeyi alacak telefonlar arasında Mi 10 serisinde modeller de yer alıyor.

Dolayısıyla 2023 yılında bu telefonu almak isteyenlerin yazılım anlamında bir sorun yaşamasını beklemediğimizi söyleyebiliriz. Yine de günümüz şartlarında akıllı telefonların önemli bir yatırım haline gelmesi sebebiyle daha uzun süre kullanabileceğiniz cihazları da tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Cihazınız ne kadar yeni olursa o kadar uzun süre yazılım güncellemelerini alabiliyor olacaktır.

Diğer özelliklerine baktığımızda ise batarya, kamera ve ekran özellikleri açısından piyasada daha üstün özelliklere sahip cihazların bulunduğunu söylemek gerekiyor. Ancak yeni nesil telefonların fiyatı bir önceki yıl çıkan modeller ile bir olmuyor. Bu noktada kendi bütçenize göre bir fiyat / performans değerlendirmesi yaparak karar verebilirsiniz.