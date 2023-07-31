Xiaomi Mi 10 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?
Xiaomi Mi 10 serisinde yer alan üç modeli inceliyoruz. 2023'te Xiaomi Mi 10 serisi alınır mı? İşte serideki telefonların özellikleri ve bu sorunun cevabı!
Xiaomi’nin 2022 yılında piyasaya sürdüğü Xiaomi Mi 10, 10 Ultra ve 10 Pro modelleri ilk çıktığı zamanlarda yoğun bir ilgi görmüştü. Yenilikçi özellikleri sayesinde hala oldukça fonksiyonel akıllı telefon modelleri arasında sayılan bu cihazları 2023 yılında almanın mantıklı bir karar olup olmadığı, kullanıcılarda merak uyandırıyor.
İşte, Xiaomi Mi 10 serisinde yer alan telefonların özellikleri ve 2023 yılında bu cihazların alınıp alınmayacağına dair bazı öneriler!
Xiaomi Mi 10 Özellikleri
- Boyut: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm
- Ağırlık: 208 gr
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- Ekran: 6,67 inç – 386 ppi 1080 x 2340 px Super Amoled
- 16 milyon renk 24 bit
- 90 Hz ekran yenileme hızı
- 3D kavisli cam ekran
- 4’lü arka kamera seti (109 + 13 + 2 + 2 MP)
- Ön kamera: 20 MP
- Video: 4320p 8K UHD
- 4780 mAh Li-Pro batarya
- Hızlı şarj özelliği mevcut
- 8 – 12 GB RAM / 128 - 256 GB Dahili Hafıza
- Çıkış tarihi: 2020 Şubat
- Renk seçenekleri: Siyah, mavi ve gold
- Corning Gorilla Glass 5 cam panel
- Alüminyum çerçeve ve cam kapak
- Parmak izi tanıyıcı
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Oppo Reno 10 serisinde üç farklı model bulunuyor. Bunlardan ilki Oppo Reno 10, diğeri Oppo Reno 10 Pro ve sonuncusu Oppo Reno 10 Pro+ olarak isimlendiriliyor.
Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri
- Ölçüler: 162,38 x 75,04 x 9,45 mm
- Ağırlık: 221 gram
- Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
- CPU: 2.84 GHz 8 çekirdek
- 45000 mAh batarya (Li-ION)
- Ekran: OLED 6.67 inç 1080 x 2340 px – 386 ppi
- 120 Hz ekran yenileme hızı
- 3d kavisli, çizilmeye karşı dayanıklı, kapasitif ekran
- 4lü arka kamera: 48 + 48 + 12 + 20 MP
- Ön kamera: 20 MP
- 8 / 12 / 16 GB RAM
- 128 / 256 / 512 GB Dahili hafıza
- Renk seçenekleri: Siyah ve gümüş
- Corning Gorilla Glass 5 cam ön panel
- Alüminyum çerçeve ve cam arka kapak
- Parmak izi sensörü mevcut
- Android 10 MIUI 12
- GPU: Qualcomm Adreno 650
- Arka kamera video: 4320p 8K, Ultra HD
- İkinci arka kamera Telephoto özelliği 5x zoom
- Geniş açı kamerası
- Suya ve toza dayanıklılık yok
- 120 W Hızlı şarj
- Çıkış tarihi: 2020 Ağustos
Xiaomi Mi 10 Pro Özellikleri
- Boyut: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm
- Ağırlık: 208 gr
- Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
- Ekran: SUPER AMOLED 6,67 inç – 1080 x 2340 px – 386 ppi
- 16 Milyon renk – 24 bit
- 90 Hz ekran yenileme hızı
- 3D kavisli cam – kapasitif ekran
- Android 10 MIUI 11
- 64 bit CPU
- Renk seçenekleri: beyaz ve mavi
- Corning Gorilla Glass 5 cam ön panel
- 4500 mAh Li-Po batarya
- 4’Lü arka kamera 109 + 12 + 8 + 20 MP
- Android 10 işletim sistemi
- 8 – 12 GB RAM
- 128 / 256 / 512 GB Dahili hafıza
- Android 10 işletim sistemi
- Çıkış tarihi: 2020 Şubat
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Xiaomi Mi 10 Serisindeki Cihazlar 2023’te Alınır Mı?
Xiaomi Mi 10 serisi çıkalı çok uzun bir zaman olmadı. Ancak 2022 yılından bu yana birçok yazılım güncellemesi gerçekleşti ve gerçekleşmeye de devam edecek. Xiaomi Mi 10 serisinin MIUI 12 ile geldiğini yukarıda görebiliyoruz. Yakın bir tarihte ise MIUI 15 güncellemesinin gelmesi bekleniyor. Bu güncellemeyi alacak telefonlar arasında Mi 10 serisinde modeller de yer alıyor.
Dolayısıyla 2023 yılında bu telefonu almak isteyenlerin yazılım anlamında bir sorun yaşamasını beklemediğimizi söyleyebiliriz. Yine de günümüz şartlarında akıllı telefonların önemli bir yatırım haline gelmesi sebebiyle daha uzun süre kullanabileceğiniz cihazları da tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Cihazınız ne kadar yeni olursa o kadar uzun süre yazılım güncellemelerini alabiliyor olacaktır.
Diğer özelliklerine baktığımızda ise batarya, kamera ve ekran özellikleri açısından piyasada daha üstün özelliklere sahip cihazların bulunduğunu söylemek gerekiyor. Ancak yeni nesil telefonların fiyatı bir önceki yıl çıkan modeller ile bir olmuyor. Bu noktada kendi bütçenize göre bir fiyat / performans değerlendirmesi yaparak karar verebilirsiniz.
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