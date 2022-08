Xiaomi, Android 13'ün Geleceği İlk Telefonları Açıkladı

Android 13 artık resmî olarak kullanıcılara sunuluyor ve akıllı telefon üreticileri halka açık betalarını duyurmak için kollarını sıvamış durumdalar. Xiaomi'nin MIUI hesabı, Twitter'da Android 13 beta'nın artık global ROM'lu Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro akıllı telefonlar için mevcut olduğunu yayınladı.

Her model için ilk 200 kullanıcı, yeni işletim sistemini ilk gelen hizmet esasına göre test etme şansına sahip olacak. Tüm başvuru sahiplerinin, OTA güncellemesiyle ilgili ayrıntılar için MIUI hesabının paylaşmış olduğu sayfada yönergeleri takip etmesi gerekiyor. Ayrıca MIUI Global kararlı ROM'unda ve uygun bir Mi hesabı olan Mi Topluluğunun üyesi olmalılar.

🔊Exciting news! MIUI Beta for #Android13 is available now.🥳#Xiaomi12 and #Xiaomi12Pro users who are interested can apply to join the first wave through this link now!

👉Link: https://t.co/bWXQMOGntq



*Please note that Xiaomi Community is not accessible in India. pic.twitter.com/qbvZE177US