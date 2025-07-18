Liste Uzun: Xiaomi'nin Android 16 Sunmayacağı Modeller Belli Oldu!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, çok yakında Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini cihazlarına sunmaya hazırlanıyor. Güncelleme için geri sayım başlamışken, kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise kendi telefonlarının bu güncellemeyi alıp almayacağı.

Zira yeni yazılım, önemli yenilikler içeriyor. Ancak kısa süre önce güncelleme kapsamı dışında kalacak modeller de netleşti. Aktarılan bilgilere göre şimdilik 31 model bu güncellemeyi almayacak. Amiral gemisi cihazların yanı sıra Redmi ve POCO markalarına ait telefonların da yer aldığı bu modeller Android 16 tabanlı HyperOS güncellemesinden mahrum kalacak.

Ancak tamamen göz ardı edilmeyecekler. Bu cihazlara Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümü sunulacak. Bu noktada şunu da belirtmek gerekiyor: Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile Android 15 tabanlı HyperOS 3 arasında ciddi bir fark olmayacağı söyleniyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO modellerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Almayacak Modeller

Xiaomi Modelleri

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi Modelleri

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G

Redmi 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

POCO Modelleri

POCO C65

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kullandığınız akıllı telefon listede yer alıyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.