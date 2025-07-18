Liste Uzun: Xiaomi'nin Android 16 Sunmayacağı Modeller Belli Oldu!
Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi sunmayacağı Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri belli oldu. Peki listede hangi cihazlar var?
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, çok yakında Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini cihazlarına sunmaya hazırlanıyor. Güncelleme için geri sayım başlamışken, kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise kendi telefonlarının bu güncellemeyi alıp almayacağı.
Zira yeni yazılım, önemli yenilikler içeriyor. Ancak kısa süre önce güncelleme kapsamı dışında kalacak modeller de netleşti. Aktarılan bilgilere göre şimdilik 31 model bu güncellemeyi almayacak. Amiral gemisi cihazların yanı sıra Redmi ve POCO markalarına ait telefonların da yer aldığı bu modeller Android 16 tabanlı HyperOS güncellemesinden mahrum kalacak.
Ancak tamamen göz ardı edilmeyecekler. Bu cihazlara Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümü sunulacak. Bu noktada şunu da belirtmek gerekiyor: Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile Android 15 tabanlı HyperOS 3 arasında ciddi bir fark olmayacağı söyleniyor.
Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO modellerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Android 16 tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Almayacak Modeller
Xiaomi Modelleri
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX Fold 2
Redmi Modelleri
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi Note 12 4G
- Redmi 12 NFC 4G
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
POCO Modelleri
- POCO C65
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kullandığınız akıllı telefon listede yer alıyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.