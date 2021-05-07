Xiaomi, Apple'ı Avrupa'da Geride Bıraktı: Etkileyici Büyüme Oranı!

Xiaomi, Apple'ı Avrupa bölgesinde geride bırakmayı başardı. Canalys şirketi 2021 yılının ilk çeyreğine ait çok önemli bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre Çinli telefon üreticisi, Avrupa bölgesinde büyük bir başarının altına imza attı.

Xiaomi, Apple'ı Avrupa'da Geçti

Araştırma şirketi Canalys, 2021 yılının ilk çeyreğine ait bir rapor yayımladı. Rapor, Avrupa bölgesinde en yüksek pazar payı oranına sahip akıllı telefon markasının Samsung olduğunu gözler önüne serdi. Yüzde 35 orana sahip olan Güney Koreli telefon üreticisi, son bir yıl içerisinde yüzde 21 oranında büyüdü.

Paylaşılan raporda en dikkat çekici kısım ise Xiaomi firmasının Apple'ı geride bırakmayı başarması. Çin merkezli teknoloji devi, yüzde 23 pazar payı ile listenin ikinci sırasında yer almayı başardı. Satışa sunduğu fiyat performans ürünler ile dikkat çeken Xiaomi, son bir yıl içerisinde yüzde 85 oranında büyüme elde etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ise listenin üçüncü sırasında yer aldı. Avrupa bölgesinde yüzde 19 pazar payı oranına sahip olan firma, son bir yıl içerisinde yüzde 22 oranında büyüme elde etti. Canalys tarafından paylaşılan verilere baktığımızda Xiaomi'nin ABD'li telefon üreticisine %4 oranında fark attığını görüyoruz.

Aktarılan verilere göre Xiaomi'nin Avrupa bölgesinde Samsung'u geçmesi ise pek olası görünmüyor çünkü iki firma arasında %12 oranında bir fark mevcut. Listenin dördüncü sırasında yüzde 4 oran ile Oppo yer alırken beşinci sırada ise %3 oran ile Huawei yer aldı.

Canalys, Batı Avrupa bölgesini kapsayan bir rapor da yayımladı. Samsung firmasının Batı Avrupa bölgesinde de lider konumunda. %37 oranında pazar payına sahip olan firma, geçtiğimiz yıla kıyasla %18 oranında büyüme elde etti.

ABD merkezli telefon üreticisi, Batı Avrupa bölgesinde Xiaomi firmasını geçmeyi başardı. Yüzde 25 oranında pazar payına sahip olan şirket, son 1 yıl içinde %23 oranında büyüdü. %17 pazar payına sahip olan Xiaomi firması ise üçüncü sırada konumlandı. Firma, bu bölgede son 1 yıl içinde %89 oranında büyümeyi başardı.

Paylaşılan listenin dördüncü sırasında Oppo bulunuyor. %4 pazar payına sahip olan telefon üreticisi, son bir yılda %197 oranında büyüdü. %3 pazar payına sahip olan Huawei, Batı Avrupa bölgesinde de beşinci sırada yer aldı.