Xiaomi'nin Bütçe Dostu Telefonu Redmi 10C Satışa Sunuldu

Yüksek kaliteli ürünlerini Dünya genelinde daha fazla tüketiciye ulaştırmayı hedefleyen Xiaomi, popüler Redmi 10 serisinin en son üyesi olan ve tamamı ile Türkiye’de üretilen Redmi 10C'yi 4.699 TL’den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sundu.

Redmi 10C, verimli 6nm süreci ile üretilen Snapdragon 680 işlemcisi sayesinde üst düzey verimlilik ve yüksek performans sunmayı amaçlıyor. Redmi 10C, net fotoğraflar ve videolar için 50MP yüksek çözünürlüklü ana kameranın yanı sıra doğal bir bokeh efekti sağlayan 2MP derinlik sensörü ile rakip ürünlerden ayrışıyor.

Uzun ömürlü 5.000 mAh pile sahip Redmi 10C, gün boyunca yetecek güç sağlayarak kullanıcıların daha uzun süre oyun oynamalarına ve şarj için daha az zaman ayırmalarına olanak tanıyor.

Redmi 10C, Grafit Gri, Nane Yeşili ve Okyanus Mavisi olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Modelin 4GB+64GB versiyonu 4.699 TL ve 4GB+128GB versiyonu ise 4.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışta.

Redmi 10C Özellikleri