Xiaomi CEO'sundan Adaptör Açıklaması: 5 Sene Önce Söyledim

Apple'ın şarj adaptörünü kutudan çıkarmasının ardından Xiaomi Mi 11'in de kutu içerisinden şarj adaptörü çıkmaması kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Şarj adaptörü kullanıcılar isterler ise herhangi bir ek ücret alınmadan veriliyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun da şarj adaptörü açıklamasında bulundu.

Xiaomi CEO'su: 5 Sene Önce Kutudan Adaptörü Çıkarma Fikrini Tasarladım

Çok fazla sayıda kişi Xiaomi'nin Apple'ı taklit ettiğini düşünüyor. Ancak Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun bu tür kavramları çürütmek için açıklama yaptı. CEO canlı yayında şarj cihazını kutuya dahil etmeme fikrinin kendisi tarafından başlatıldığını ve Apple'ın yaptığı şeyin bir kopyası olmadığını söyledi.

CEO Lei Jun ayrıca fikri 2015 yılında tartıştığını belirtti. Şu anda Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj adaptörü çıkmamakta. CEO'ya göre kutudan şarj adaptörü çıkarma fikri 2015 senesinde düşünülmüş. 2020 yılında da ilk adım atılmış.

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Xiaomi Mi 11 Neler Sunuyor?

6.81 inç QHD+ ekrana sahip olan Xiaomi Mi 11, 120Hz ekran yenileme hızı ile geliyor. Xihazın ekranı 515 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alan cihaz grafik tarafında da Adreno 660'dan destek alıyor.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelen akıllı telefonda 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun arka tarafında 108 MP + 13 MP + 5 MP kamera sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP kamera sensörü yer alıyor.

Cihazın tüm özellikleri şu şekilde:

Xiaomi Mi 11 Özellikleri