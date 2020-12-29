Xiaomi Mi 11 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı: Son Bomba

Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Xiaomi yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Xiaomi Mi 11 özellikleri ve fiyatı resmi olarak duyuruldu. Gelin hep beraber cihazın detaylarına yakından bakalım.

Xiaomi Mi 11 Özellikleri ve Fiyatı

6.81 inç QHD+ ekrana sahip olan Xiaomi Mi 11, 120Hz ekran yenileme hızı ile geliyor. Xihazın ekranı 515 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alan cihaz grafik tarafında da Adreno 660'dan destek alıyor.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelen akıllı telefonda 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun arka tarafında 108 MP + 13 MP + 5 MP kamera sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP kamera sensörü yer alıyor.

Xiaomi Mi 11 8K 30 FPS / 4K 60 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. 4.600 mAh bataryadan enerji alan cihaz 55W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj teknolojisine sahip. Cihazda akıllı telefonda Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 teknolojileri de bulunmakta.

Xiaomi Mi 11 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.81 inç

6.81 inç Ekran Çözünürlüğü: QHD+

QHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Piksel Yoğunluğu: 515 ppi

515 ppi Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

Corning Gorilla Glass Victus İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Grafik İşlemci: Adreno 660

Adreno 660 Bellek: 8 GB RAM / 12 GB RAM

8 GB RAM / 12 GB RAM Bellek Birimi: LPDDR5

LPDDR5 Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Depolama Birimi: UFS 3.1

UFS 3.1 Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP

108 MP + 13 MP + 5 MP Video Kaydı: 8K 30 FPS / 4K 60 FPS

8K 30 FPS / 4K 60 FPS Ön Kamera: 20 MP

20 MP Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Batarya: 4.600 mAh

4.600 mAh Hızlı Şarj: 55W

55W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

Xiaomi Mi 11 Fiyatı

Xiaomi Mi 11'in 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip temel modeli 612 dolardan başlıyor ve 12 / 256GB yapılandırması ise 719 dolar fiyat etiketine sahip. 612 dolar şu anki kur ile vergiler hariç yaklaşık olarak 4.500 TL'ye tekabül ediyor.

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