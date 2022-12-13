Xiaomi CEO'su Lei Jun, Neden iPhone Kullandığını Açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda bir iPhone modeli kullandığı ortaya çıkan Xiaomi CEO'su Lei Jun, iPhone kullanma nedenini açıkladı. Jun tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Xiaomi CEO'su Neden iPhone Kullanıyor?

Xiaomi CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz yıllarda Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Gönderinin bir iPhone üzerinden yayımlandığı ortaya çıkmıştı. Xiaomi 13 ile ilgili bir basın toplantısında bu konu ile ilgili Lei Jun'a bir soru soruldu.

Kendisine sorulan soruyu yanıtlayan Jun, şirketin telefonlarını iPhone ile karşılaştırma cesareti ve kararlılığı olmasaydı, Xiaomi'nin yüksek kaliteli akıllı telefonlar üretemeyeceğini söyledi.

Xiaomi'nin iPhone ile ilgili her şeyi dikkatli bir şekilde incelediğini doğrulayan Jun, bunun hem yazılım hem de donanımda üstünlükle ilgili olduğunu ifade etti. Lei Jun ayrıca bunun gelecekte iPhone'u geçme fırsatının başlangıcı olduğunu belirtti.

Xiaomi'nin her yıl araştırma ve geliştirmeye çok yatırım yaptığını söyleyen Jun, Xiaomi 13 modelinin potansiyel iPhone 14 alıcılarını hedeflediğini ve Xiaomi 13 Pro'nun iPhone 14 Pro Max ile rekabet edebileceğini ifade etti.

Lei Jun, Xiaomi 13 Pro'nun Xiaomi ve Sony tarafından iş birliği ile geliştirilen 1 inç 50 megapiksel Sony IMX989 sensörünü kullandığını hatırlattı. iPhone 14 Pro Max modeli 48 megapiksel çözünürlüğünde bir sensöre sahip.