Devasa Bataryalı Xiaomi Civi 5 Pro'nun Şarj Hızı Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin merakla beklenen Civi 5 Pro modeli ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Aralık ayından beri konuşulan cihaz, 3C sertifikası aldı. Böylelikle telefonun şarj hızı ortaya çıktı. Aynı zamanda bu, yakın zamanda tanıtılacağı anlamına geliyor. İşte Xiaomi Civi 5 Pro şarj hızı ve beklenen özellikleri!

Xiaomi Civi 5 Pro Şarj Hızı Kaç W Olacak?

Çin Zorunlu Sertifikası (China Compulsory Certificate - 3C) web sitesinde listelenen 25067PYE3C model numaralı cihaz, sertifikasyon sürecinden geçti. Raporda yer alan bilgilere göre bu model 67W hızlı şarj desteği sunacak. Modelinse Xiaomi Civi 5 Pro olduğu tahmin ediliyor.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station (DCS) tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi Civi 5 Pro, Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alacak. Söz konusu bu yonga seti, Adreno 825 GPU'dan destek alıyor. Öte yandan 6000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Arka tarafındaysa 50 MP periskop telefoto yer alacağı söyleniyor.

Küresel Pazara Xiaomi 15 Civi Olarak Sunulacak

Xiaomi, Civi 15 Pro adıyla Çin'de piyasaya süreceği modeli küresel olaraksa Xiaomi 15 Civi olarak satışa sunacak. Teknik özellikler bakımından bir fark olmayacağı tahmin ediliyor.

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