Xiaomi'den Arabnızın Lastiklerini Saniyeler İçerisinde Şişirecek Akıllı Hava Kompresörü

Her ne kadar Xiaomi dendiğinde pek çoğumuzun aklına gelen ilk şey akıllı telefon olsa da şirketin oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Akıllı diş fırçasından tutun da bulaşık makinesine kadar her şeyi üreten Xiaomi şimdi de akıllı hava kompresörü ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2.500 mAh bataryaya sahip olan kompresör, tam şarjla 16 araba lastiği ya da 30 bisiklet lastiğini şişirebiliyor. İşte detaylar!

Xiaomi'nin Yeni Hava Kompresörü Araba Lastiğini 45 Saniyede Şişirebiliyor

Tam adı Portable Electric Air Compressor 2 Pro olan Xiaomi'nin yeni hava kompresörü özellikle seyahat tutkunları için tasarlandı. Aslında adından da anlayacağınız üzere bu şirketin bu alandaki ilk ürünü değil. Ancak yeni model, önceki sürüme göre iyileştirmeler ve yine rekabetçi fiyatla geliyor.

Xiaomi akıllı hava kompresörü, 2.500 mAh büyüklüğünde bir bataryayla geliyor. Bu sayede tek bir şarj ile 16 araba lastiği ya da 30 bisiklet lastiğini şişirebiliyor. Ki bu boyuttaki bir cihazdan beklenebilecek performansın çok daha ötesinde. Ki kapasite bir önceki modele göre artan tek şey değil.

Ülkemizde 1.999 TL'ye "Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S" ismiyle satılan önceki model ortalama bir araba lastiğini 2.0'dan 2.5'e şişirmek için yaklaşık iki dakikalık bir zamana ihtiyaç duyuyordu. Yeni modelde ise bu süre sadece 45 saniye. Üstelik bunu piyasaki diğer rakiplerinin aksine portatif ve estetik tasarımını koruyarak başarıyor.

Farklı kullanım senaryoları düşünülerek tasarlanan Xiaomi akıllı hava kompresörü -10°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz performans gösteriyor. Bu da yaz, kış fark etmeksizin arabınızın bagajından ayırmayacağınız anlamına geliyor. Özellikle de ülkedeki her 10 benzin istasyonundan 11'indeki hava basma istasyonunun arızalı olduğunu düşünürsek ürünün kullanışlılık oranı daha da artıyor.

Ayrıca ürün, beş farklı şişirme modu sunarak çeşitli lastik tipleri ve boyutları için özelleştirilebilir basınç ayarları sağlıyor. İstenilen basınca ulaştığında otomatik olarak durması, kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Ekranda ise anlık basınç durumu gösteriliyor. Üzerindeki USB-C şarj portu sayesinde ise kolayca şarj oluyor.

Bir süre önce Çin'de satışa sunulan Xiaomi hava kompresörünün fiyatı ise 42 dolar yani yaklaşık 1400 TL. Ülkemizde de satışa sunulan ürünün uygun fiyatı, pratik kullanımı ve işlevselliği sayesinde arabayla uzun yolculuklara çıkmayı seven insanların gözdesi olması bekleniyor.