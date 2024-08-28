Yolun Sonu: Xiaomi, Altı Modelin Güncelleme Desteğini Bitirdi!

Xiaomi, donanımsal açıdan yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modelleri rafa kaldırmaya devam ediyor. Çinli üretici, son olarak altı popüler modelin artık güncelleme almayacağını duyurdu. İşte yazılım desteğini kaybeden Xiaomi modelleri!

Xiaomi, Altı Modelin Güncelleme Desteğini Bitirdi

Xiaomi, güncelleme desteği sona eren ürünlerin yer aldığı EOL listesine Xiaomi MIX 4, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad 5, POCO F3 GT, POCO F3 ve Redmi K40 modellerini ekledi. Bu, söz konusu ürünlerin artık MIUI/HyperOS, Android ve güvenlik yamalarını almayacağı anlamına geliyor.

Çinli üretici burada kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira EOL listesine eklenen modeller, kullanıcıların güvenliğini tehdit eden bir güvenlik açığı tespit edilmesi halinde desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar. Bunun yanı sıra, yazılım desteği bitse bile bu gibi ürünler tüm özellikleriyle birlikte kullanılabilecek.